Ο Ralph Lauren θα επιστρέψει φέτος στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, ανοίγοντας την εκδήλωση με επίδειξη στο πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο, στα Χάμπτονς στις 5 Σεπτεμβρίου.

«Τα Χάμπτονς είναι κάτι περισσότερο από μία τοποθεσία. Είναι ένας φυσικός κόσμος απέραντου γαλάζιου ουρανού, του ωκεανού, των πράσινων λιβαδιών και των λευκών περιφράξεων, του ρουστίκ και της κομψότητας με μια ποιότητα φωτός που προσέλκυσε καλλιτέχνες εδώ πριν από δεκαετίες. Ήταν το σπίτι, το καταφύγιό μου και πάντα μια έμπνευση» είπε ο Ralph Lauren Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, επιχειρηματίας και ιδρυτής του ομώνυμου brand. Η οικογένειά του έχει κατοικία στο Μόντοκ και ο Ralph Lauren έχει περάσει αρκετό χρόνο στην περιοχή.

EXCLUSIVE: Ralph Lauren Returning to the Runway Sept. 5 https://t.co/zEKpR5lfrb — WWD (@wwd) July 1, 2024

Τα Χάμπντονς πιθανότατα επιλέχθηκαν για την επίδειξη μόδας του brand Ralph Lauren, σύμβολο της αμερικανικής πολυτέλειας, επειδή στην περιοχή λειτουργούν ήδη τρία καταστήματα και αποτελούν ένα αυθεντικό σκηνικό για την κολεγιακή αισθητική της μάρκας, επηρεασμένη από το ναυτικό στυλ, που υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος των συλλογών της.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η επίδειξη μόδας αναμένεται να έχει σημαντική προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το γραφικό τοπίο των Χάμπτονς παρέχει ένα ιδανικό σκηνικό για περιεχόμενο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως στο Instagram, επεκτείνοντας ενδεχομένως την εμβέλεια του brand σε νεότερους καταναλωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

