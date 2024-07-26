Το beauty hack που είναι viral στο TikTok και οι ειδικοί λένε «όχι»

ο έχουμε αναφέρει πολλές φορές και θα το ξαναπούμε: τα social media είναι μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών, αλλά πρέπει να φιλτράρουμε προσεκτικά ό,τι βλέπουμε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα hacks ομορφιάς που συνεχώς ανακαλύπτουμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι σημαντικό να μην υιοθετούμε αβίαστα όσα παρακολουθούμε, διότι συχνά δεν έχουν την έγκριση ειδικών που γνωρίζουν καλύτερα τι είναι επιβλαβές και τι όχι. Το πιο πρόσφατο hack που κυριαρχεί στα social media αφορά την αντικατάσταση του ξηρού σαμπουάν με μικκυλιακό νερό για το φρεσκάρισμα των ριζών των μαλλιών. Ας δούμε τι ισχύει για αυτό το tip.

Η ιδέα αυτού του hack είναι να ψεκάζουμε τις ρίζες των μαλλιών μας με μικκυλιακό νερό και μετά να τα στεγνώνουμε με το πιστολάκι. Η θεωρία πίσω από αυτό είναι ότι τα μικκύλια στο νερό, γνωστά για την ικανότητά τους να αιχμαλωτίζουν και να απομακρύνουν τη βρωμιά και τη λιπαρότητα από το δέρμα, θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο και στο τριχωτό της κεφαλής. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν συμφωνούν με αυτή την πρακτική.

Η ειδική Jane Martins δήλωσε χαρακτηριστικά στο βρετανικό site Stylist: «Η χρήση του μικκυλιακού νερού στη θέση του dry shampoo δεν είναι κάτι που θα συνιστούσαμε». Συμπληρώνει: «Το μικκυλιακό νερό χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ρύπων και λιπαρότητας από το δέρμα. Το ξηρό σαμπουάν χρησιμοποιείται για την απορρόφηση του λαδιού. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής».

Όπως καταλαβαίνουμε, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε προϊόντα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των μαλλιών μας και να αποφεύγουμε πειράματα που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής μακροπρόθεσμα.

