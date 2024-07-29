Το απόλυτο tip για να μην χαλάει το μακιγιάζ από τα σημάδια των γυαλιών στη μύτη

Κάθε καλοκαίρι αντιμετωπίζουμε όλες ένα κοινό πρόβλημα. Φτιάχνουμε το τέλειο καλοκαιρινό μακιγιάζ και όταν έρχεται η στιγμή να βγούμε έξω στον ήλιο, βάζουμε τα γυαλιά μας. Τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Παρόλο που τα γυαλιά ηλίου είναι ένα απαραίτητο καλοκαιρινό αξεσουάρ, το σημάδι που αφήνουν στη μύτη -αφαιρώντας το foundation- είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό.

Ένα hack που έχει γίνει «viral» στο TikTok δίνει τη λύση και θα μας κάνει να πούμε «αντίο» στα σημάδια που αφήνει ο σκελετός των γυαλιών στο μακιγιάζ μας!

Δες πώς θα το κάνεις:

Extra tip: Για μεγαλύτερη διάρκεια, καθαρίστε τον σκελετό των γυαλιών σας με λίγο οινόπνευμα και εφαρμόστε λίγη πούδρα στο σημείο που έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας.

