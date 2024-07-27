«Σκληρό» νερό: Τι είναι και πώς επηρέαζει την ποιότητα των μαλλιών μας στις διακοπές

Δεν χρειάζεται να είστε ειδικός για να καταλάβετε ότι το «σκληρό» νερό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των μαλλιών σας. Έχετε παρατηρήσει πώς τα μαλλιά σας φαίνονται διαφορετικά όταν ταξιδεύετε; Αυτό συμβαίνει επειδή η ποιότητα του νερού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και το «σκληρό» νερό συχνά συμβάλλει στη φθορά των μαλλιών, κάνοντάς τα πιο τραχιά και εύθραυστα.

Τι είναι το σκληρό νερό;

Η σκληρότητα του νερού εξαρτάται από την ποσότητα των διαλυμένων ανόργανων αλάτων, κυρίως ασβεστίου και μαγνησίου. Το νερό ξεκινά ως «μαλακό», αλλά όταν περνά μέσα από εδάφη πλούσια σε αυτά τα ανόργανα άλατα, γίνεται «σκληρό». Έτσι, αν η υδροδότηση σας προέρχεται από το έδαφος, είτε από πηγάδι, ποτάμι ή λίμνη, πιθανότατα περιέχει κάποια ποσότητα ασβεστίου και μαγνησίου. Όσο περισσότερα από αυτά τα ανόργανα άλατα, τόσο πιο «σκληρό» είναι το νερό.

Πώς επηρεάζει το «σκληρό» νερό τα μαλλιά σας;

Η ποσότητα του ασβεστίου στο νερό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την υγεία των μαλλιών σας. Το «σκληρό» νερό μπορεί να κάνει τα μαλλιά ξηρά, εύθραυστα και με τάση να σπάνε. Τα μαλλιά τείνουν να γίνονται πιο δύσκολα στο χτένισμα, να φριζάρουν και να τα αισθάνεστε πιο βαριά. Επιπλέον, η κίνηση μειώνεται, κάτι που σημαίνει έλλειψη ζωτικότητας.

Τα βαμμένα, λευκά ή ισιωμένα μαλλιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη φθορά. Η συχνή χρήση εργαλείων θερμότητας μπορεί να κάνει τα μαλλιά πιο επιρρεπή στη φθορά. Εκτός από τα εργαλεία styling, η έκθεση των μαλλιών στον ήλιο και τα χημικά της πισίνας, επίσης επηρεάζουν την υγεία των μαλλιών, γι’ αυτό μην ξεχνάτε να εφαρμόζεται προϊόντα περιποίησης που στοχεύουν στην ενυδάτωση και την επανόρθωση των μαλλιών σας, καθώς και αντιηλιακό μαλλιών με υψηλό δείκτη προστασίας.

Πώς να μειώσετε τις επιπτώσεις του «σκληρού» νερού;

Για να αντιμετωπίσετε τις αρνητικές επιπτώσεις του ασβεστίου στο νερό, είναι απαραίτητο να διατηρείτε μια υγιεινή ρουτίνα περιποίησης μαλλιών που περιλαμβάνει τόσο την επανόρθωση, όσο και την ενυδάτωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω θεραπειών στο κομμωτήριο ή με τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων στο σπίτι. Είναι σημαντικό, να κάνετε βαθύ καθαρισμό στα μαλλιά σας και στο τριχωτό της κεφαλής με προϊόντα που ειδικεύονται γι’ αυτό τον σκοπό.

