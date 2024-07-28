Λογαριασμός
Το μυστικό για να διατηρείς αναλοίωτο το μακιγιάζ σου τώρα το καλοκαίρι

Υπάρχει τρόπος για να μη χαλάει το μακιγιάζ σου τώρα το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι έχει τα καλά του, αλλά και τα κακά του! Η υπερβολική ζέστη και υγρασία, ο ασταμάτητος ιδρώτας, η γυαλάδα και η λιπαρότητα στο πρόσωπο, τα ρούχα που κολλάνε στο σώμα και το μακιγιάζ που δεν παραμένει σταθερό είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Για να διατηρήσουμε το καλοκαιρινό μακιγιάζ μας σταθερό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε ανάλαφρες, gel φόρμουλες στα προϊόντα περιποίησης, καθώς απορροφώνται άμεσα και αφήνουν ματ αποτέλεσμα στην επιδερμίδα. Ένα ψέκασμα με setting spray στο τέλος βοηθά να «κλειδώσουν» τα προϊόντα πάνω στο δέρμα, αποτρέποντας το μακιγιάζ από το να τρέχει ή να αλλοιώνεται. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες τεχνικές εφαρμογής που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alissa Holmes (@alissajanay)

Ένα από τα πιο συχνά λάθη στο καλοκαιρινό μακιγιάζ είναι ο τρόπος εφαρμογής των καλλυντικών. Ενώ το να απλώνουμε τα προϊόντα με τα δάχτυλά μας μπορεί να φαίνεται πρακτικό, οι makeup artists προτείνουν τη χρήση ειδικών beauty tool για μεγαλύτερη διάρκεια. Σφουγγαράκια και πινέλα είναι ιδανικά για διαφορετικούς τύπους φόρμουλας: σφουγγαράκια για υγρές και κρεμώδεις φόρμουλες και πινέλα για πούδρες ή όταν απαιτείται καλό blending.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jasmin Saario (@jasminlily_)

Τα εργαλεία αυτά βοηθούν το μακιγιάζ να γίνει ένα με το δέρμα, εξασφαλίζοντας πιο σταθερό αποτέλεσμα. Όταν χρησιμοποιούμε τα δάχτυλα, συχνά δεν εφαρμόζουμε τα προϊόντα με ταμποναριστές κινήσεις, με αποτέλεσμα να μην απορροφώνται σωστά. Επομένως, η χρήση των κατάλληλων εργαλείων είναι σημαντική για την καλύτερη εφαρμογή και μεγαλύτερη διάρκεια του μακιγιάζ τώρα το καλοκαίρι.

Πηγή: womenonly

