Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο του nakriti.gr που καταγράφει τη στιγμή που αυτοκίνητο στη Χερσόνησο ακολουθεί ανεξέλεγκτη πορεία, απογειώνεται σχεδόν στον αέρα και καταλήγει να προσκρούει σε δέντρο και στη συνέχεια σε σταθμευμένα οχήματα, πριν ανατραπεί στο οδόστρωμα.

Το υλικό από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, αλλά και τις πρώτες στιγμές πανικού που ακολούθησαν.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο, να ακολουθεί μια τρελή πορεία και, μετά την πρόσκρουση στο δέντρο, να εκτοξεύεται και να καταλήγει πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, από επιχειρήσεις που βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, πολίτες βγαίνουν έντρομοι και διασχίζουν τον δρόμο για να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα και γύρω από τα οχήματα.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του συμβάντος, «το αυτοκίνητο ερχόταν από τα Μάλια προς το Ηράκλειο, μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Στη στροφή κινούνταν με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Ένα παιδί μάς είπε ότι στη Σταλίδα τού έκανε προσπέραση με περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά ούτε το αποτύπωμα που άφησε ούτε οι ζημιές που προκάλεσε.

Το όχημα έφυγε από το σημείο, χτύπησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, γύρισε ανάποδα, προσέκρουσε σε ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα και σε μια επιχείρηση απέναντι. Στη συνέχεια ανέβηκε σε υπερυψωμένο σημείο, περίπου ενάμιση μέτρο πάνω από τον δρόμο, και μετά κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο.

Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα. Μόνο ένας άνθρωπος που εργάζεται σε εμένα και ερχόταν να μου φέρει κάτι τραυματίστηκε ελαφρά. Στάθηκε τυχερός, γιατί είχε κατέβει από την πόρτα του οδηγού και είχε πάει στην πίσω πόρτα, όταν το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και τον χτύπησε.

Το δικό του αυτοκίνητο έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αν δεν είχε κατέβει και βρισκόταν ακόμη στη θέση του οδηγού, θα ήταν νεκρός.

Δεν φταίει μόνο ο δρόμος. Δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στις υποδομές. Μεγάλη ευθύνη έχουμε κι εμείς, το αλκοόλ, οι ουσίες και η επικίνδυνη οδήγηση. Είμαστε μια περιοχή που πολλές φορές φτάνει στα άκρα και αυτά τα άκρα έχουν ακραία αποτελέσματα», δήλωσε στο neakriti.gr ο Χάρης Χριστοδουλάκης.

Όπως περιέγραψε, ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πεζοί. Ήταν Κυριακή και η κίνηση ήταν περιορισμένη.

«Αν ήταν καθημερινή, με εργαζόμενους να σχολάνε και περισσότερο κόσμο στον δρόμο, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Αν σκεφτεί κανείς ότι με αυτά τα χιλιόμετρα ο οδηγός και η συνοδηγός βγήκαν ζωντανοί και υπάρχει μόνο ένας ελαφρά τραυματίας, είμαστε πραγματικά τυχεροί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται να κατασκευαστεί ένας κόμβος λίγο πιο πέρα, ενώ σχεδιάζονται ακόμη δύο.

«Είναι μια θετική εξέλιξη. Το θέμα, όμως, είναι και τι κάνουν οι οδηγοί. Δεν είναι μόνο τι κάνει το κράτος, αλλά και τι κάνουμε εμείς. Πρέπει να προσέχουμε, να μην οδηγούμε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και να σεβόμαστε τον δρόμο», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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