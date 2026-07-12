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Ισπανία: Σταθεροποιήθηκε η πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους στο νότιο τμήμα της χώρας

Περίπου 1.000 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν έχουν ήδη επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ άλλοι παραμένουν εκτός λόγω ασφάλειας

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Ισπανία

Η πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αλλοδαποί, στη νότια Ισπανία από την Πέμπτη έχει "σταθεροποιηθεί", ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της περιφέρειας της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο.

"Καλά νέα. Ύστερα από πολύ δύσκολες ημέρες, η πυροσβεστική υπηρεσία 'θεωρεί σταθεροποιημένη'" την πυρκαγιά του Λος Γιαγιάρδος, σημείωσε σε ανάρτησή του στο X.

Η πυρκαγιά "έχει περιοριστεί", πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι επετράπη να επιστρέψουν στα σπίτια τους περίπου 1.000 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν και δεν είχε καταστεί ακόμη δυνατή η επιστροφή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ισπανία Πυρκαγιά καταστροφές Νεκροί Μετανάστες κλιματική αλλαγή
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