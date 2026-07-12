Ισπανία: Σταθεροποιήθηκε η πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους στο νότιο τμήμα της χώρας

Η πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αλλοδαποί, στη νότια Ισπανία από την Πέμπτη έχει "σταθεροποιηθεί", ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της περιφέρειας της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο.

"Καλά νέα. Ύστερα από πολύ δύσκολες ημέρες, η πυροσβεστική υπηρεσία 'θεωρεί σταθεροποιημένη'" την πυρκαγιά του Λος Γιαγιάρδος, σημείωσε σε ανάρτησή του στο X.

Η πυρκαγιά "έχει περιοριστεί", πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι επετράπη να επιστρέψουν στα σπίτια τους περίπου 1.000 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν και δεν είχε καταστεί ακόμη δυνατή η επιστροφή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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