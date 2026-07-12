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Ο Ιρακινός πρωθυπουργός θα επισκεφτεί την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα - Αναμένεται να υπογράψει ενεργειακές συμφωνίες

Το Ιράκ προετοιμάζεται να φέρει πολλές αμερικανικές εταιρίες για να ενισχύσει την παραγωγή πετρελαίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ιρακινής κυβέρνησης Χαϊντέρ αλ Αμπουντί

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Αλί αλ-Ζαϊντί στο γραφείο

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί αλ Ζαΐντι θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, επικεφαλής επίσημης αντιπροσωπείας, μετά από μία επίσημη πρόσκληση, δήλωσε ο Χαϊντέρ αλ Αμπουντί, εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης στη διάρκεια μιας σημερινής συνέντευξης Τύπου.

“Οι συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν θα περιλαμβάνουν αρκετά μνημόνια κατανόησης στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς το Ιράκ προετοιμάζεται για να φέρει πολλές αμερικανικές εταιρίες, που θα ενισχύσουν τη θετική δυναμική για την αύξηση της ικανότητας παραγωγής πετρελαίου”, δήλωσε ο αλ Αμπουντί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ιράκ ΗΠΑ Ουάσινγκτον πετρέλαιο Φυσικό Αέριο διπλωματία Πολιτική
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