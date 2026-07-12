Για την τοξικότητα και τα πρωτοφανή επίπεδα που φτάνει στη διάρκεια των τελικών μίλησε ο Εβάν Φουρνιέ σε vidcast (Upset Media) στη Γαλλία. Ο 33χρονος άσος του Ολυμπιακού επέρριψε ευθύνες στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ τόνισε πως ό,τι συμβαίνει δυσφημεί το ελληνικό μπάσκετ.

«Αυτή η αντιπαλότητα είναι απίστευτη. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες και, ειλικρινά, είναι εντυπωσιακό. Είναι κρίμα γιατί το ελληνικό μπάσκετ υποφέρει εξαιτίας αυτού. Οι τελικοί είναι καταπληκτικοί ως διοργάνωση, αλλά κατέληξαν να γίνουν μια δικαστική διαμάχη, μια μάχη μέσα στο παρκέ, πίεση προς τους διαιτητές, ενώ ακόμη και σπίτια διαιτητών βανδαλίστηκαν. Αυτή η σειρά θα έπρεπε να αποτελεί τη βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ και τελικά μετατράπηκε σε ένα απόλυτο χάος», τόνισε και πρόσθεσε:

«Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Μισούνται εδώ και τόσο πολύ καιρό που πλέον δεν ξέρεις καν ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Υπάρχει μια μακρά ιστορία που εγώ δεν γνωρίζω. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα περιστρέφονται γύρω από τις προκλήσεις και τις προσβολές. Η σειρά αρχίζει και όλοι είναι ήδη εξαγριωμένοι. Οι φίλαθλοι έρχονται και μας ζητούν να νικήσουμε, αλλά δεν πρόκειται μόνο για μπάσκετ• θέλουν να συντρίψουν την άλλη ομάδα. Ξεπερνάει τα όρια του αθλητισμού».

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