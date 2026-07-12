Βρετανία: Δεν εντοπίστηκε πολιτικό κίνητρο στην έρευνα για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίντεκομπ

Η αστυνομία που ερευνά το θάνατο της πρώην υπουργού της βρετανικής κυβέρνησης Αν Γουίντεκομπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί κάποιο πολιτικό κίνητρο, μετά από τη σύλληψη ενός 28χρονου ως υπόπτου δολοφονίας.

Ο βοηθός γενικός αστυνομικός διευθυντής του σώματος αστυνόμευσης του Ντέβον και της Κορνουάλης, Ματ Λόνγκμαν, πρόσθεσε ότι οι ερευνητές δεν αναζητούν κάποιον άλλον σε σχέση με τη δολοφονία, μετά την ανακοίνωση της σύλληψης το βράδυ του Σαββάτου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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