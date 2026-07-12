Πρόταση 30 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης από τη Ντόρτμουντ για τον Κώστα Καρέτσα απέρριψε η Γκενκ, σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ Σάσα Ταβολιέρι.

Η Μπορούσια είναι αποφασισμένη να αποκτήσει τον 18χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό, ωστόσο θεωρούν κάπως υπερβολικές τις απαιτήσεις των Βέλγων, που... ξεκινούν από τα 35 εκατ. ευρώ. Οι Βεστφαλοί δεν έχουν καταθέσει τα όπλα και αναμένεται να επανέλθουν με νέα, βελτιωμένη προσφορά.

Πάντως, ο Καρέτσας φέρεται να επιθυμεί να μετακομίσει στην Ντόρτμουντ θεωρώντας πως είναι το κατάλληλο επόμενο βήμα για την καριέρα του, μιας και ο γερμανικός σύλλογος έχει λειτουργήσει ως «σκαλοπάτι» πριν την μεταπώληση σε κάποιο μεγαθήριο της Ευρώπης για αρκετούς ποδοσφαιριστές.

Ο διεθνής άσος είχε 18 ασίστ και 3 γκολ σε 49 εμφανίσεις με την Γκενκ την τελευταία σεζόν, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2029.

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