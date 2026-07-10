Την αποκατάσταση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων ενδέχεται να επιχειρεί το Ιράν σύμφωνα με αποκλειστικές δορυφορικές εικόνες που εξασφάλισε το CNN από την εταιρεία Vantor.

Μία οπτική έρευνα του CNN εντόπισε νέα δραστηριότητα σε αρκετές πυρηνικές εγκαταστάσεις και πυραυλικές βάσεις σε όλη τη χώρα στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου. Ειδικά η κινητικότητα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις εγείρει ερωτήματα για το εάν η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 17 Ιουνίου.

CNN Exclusive: New satellite imagery reveals Iran may be rebuilding suspected nuclear facilities. https://t.co/gUh6cRlOjb pic.twitter.com/WCYsTyznFc — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 10, 2026

Για εβδομάδες, οι πάροχοι δορυφορικών εικόνων είχαν περιορίσει τη διάθεση υλικού από την περιοχή, μετά από σχετικό αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης. Το CNN κατάφερε να αναλύσει τις εικόνες κατά το σύντομο διάστημα που οι περιορισμοί χαλάρωσαν. Με την επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ορισμένοι από αυτούς τους περιορισμούς έχουν ήδη επανέλθει.

Το CNN εντόπισε αξιοσημείωτη δραστηριότητα σε εγκατάσταση του στρατιωτικού συγκροτήματος Παρτσίν, γνωστή ως Taleghan 2, όπου, σύμφωνα με ειδικούς, αποθηκεύονται εκρηκτικά υλικά που σχετίζονται με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ανάλυση της εγκατάστασης, σε συνεργασία με το Institute for Science and International Security, κατέγραψε εργασίες επισκευής και ανακατασκευής σε αρκετά από τα σημεία που είχαν πληγεί από τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, σε δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν στις 22 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου.

Στο όρος Πίκαξ (Pickaxe Mountain), όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση, δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν στις 21 Ιουνίου καταγράφουν οχήματα να εισέρχονται και να εξέρχονται από τις υπόγειες σήραγγες, ενώ το μνημόνιο κατανόησης ήταν ακόμη σε ισχύ.

Το CNN ανέφερε ότι απευθύνθηκε τόσο στην ιρανική όσο και στην αμερικανική κυβέρνηση ζητώντας σχόλιο για τα ευρήματα. Αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο ότι δεν θα σχολιάσει τις συνθήκες στο πεδίο των επιχειρήσεων ή ζητήματα πληροφοριών, επικαλούμενος λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.



Πηγή: skai.gr

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