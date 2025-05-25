Η Cara Delevingne εντυπωσίασε στις Κάννες με σκούρα μαλλιά & microbangs

Η Cara Delevingne ξεχωρίζει για τα έντονα χαρακτηριστικά της, τα σταχτί ξανθά μαλλιά και, πιο χαρακτηριστικά, τα πασίγνωστα, σκούρα, πυκνά φρύδια της. Οπότε, όταν αλλάζει look, δεν περνάει απαρατήρητη. Γι' αυτό και η εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Καννών 2025 με νέα μαλλιά και εντυπωσιακό gothic glam μακιγιάζ έκλεψε τις εντυπώσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.