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Ο Ζελένσκι εισηγήθηκε την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο - Της πρότεινε νέο ρόλο

«Προσδοκώ ότι, μαζί με τους βουλευτές, θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα της Ουκρανίας», σημείωσε ο Ζελένσκι

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Ζελένσκι - Σβιριντένκο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι εισηγήθηκε την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο.

«Είμαι ευγνώμων στην Γιούλα για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της, ως πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της, στην ομάδα εργασίας (της Ουκρανίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων), ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στο X.

«Αναμένω ότι, μαζί με τους βουλευτές, θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γιούλια Σβιριντένκο Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι
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