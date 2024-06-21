Τα μυστικά για sexy, ηλιοκαμένα πόδια το καλοκαίρι - Με ή χωρίς self tan

Το καλοκαίρι είναι εδώ και τα cute mini φουστανάκια, τα αέρινα σορτσάκια και οι φούστες έχουν πάρει την πρώτη θέση στην ντουλάπα μας. Τι γίνεται, όμως, με την κατάλευκη επιδερμίδα που άφησε ο χειμώνας πίσω του φεύγοντας; Είναι δεδομένο ότι όλες οι γυναίκες θέλουμε μαυρισμένη, ηλιοκαμένη επιδερμίδα, πόσο μάλλον sexy, bronze πόδια, αφού είναι εκείνα που εκθέτουμε περισσότερο στον ήλιο.

