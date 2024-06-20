Η πρώτη έκθεση που εξερευνά τη μυθική ζωή και καριέρα του μοντέλου μόδας Ναόμι Κάμπελ, μέσα από το έργο κορυφαίων παγκόσμιων σχεδιαστών και φωτογράφων φιλοξενείται στο Μουσείο Victoria & Albert του Λονδίνου.

Η έκθεση «Naomi: In Fashion» αφηγείται την ιστορία της εντυπωσιακής καριέρας τεσσάρων δεκαετιών της Ναόμι Κάμπελ ως ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα στην ιστορία.

Η Ναόμι Κάμπελ έχει εμφανιστεί σε αμέτρητες πασαρέλες, έχει πρωταγωνιστήσει σε εκατοντάδες καμπάνιες μόδας και έχει συνεργαστεί με τους πιο διάσημους σχεδιαστές και φωτογράφους του κλάδου. Η καριέρα της ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία, εντοπίστηκε στο Κόβεντ Γκάρντεν μόλις στα 15 της και έγραψε ιστορία λίγα χρόνια αργότερα ως το πρώτο μαύρο μοντέλο που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Paris Vogue στα 18 της το 1988 και στο περιοδικό Time.

Αργότερα έγινε ένα από τα πρώτα supermodel της δεκαετίας του 1990, μαζί με τις Σίντι Κρόφορντ και Κλόντια Σίφερ.

Ήταν επίσης το πρώτο μαύρο μοντέλο στο εξώφυλλο του βασικού τεύχους Σεπτεμβρίου της αμερικανικής Vogue.

Η έκθεση που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Κάμπελ και προβάλλει τη φωνή και την οπτική της, σύμφωνα με το Μουσείο V&A «βασίζεται στην γκαρνταρόμπα της με υψηλή ραπτική και σύνολα από σημαντικές στιγμές της καριέρας της, μαζί με δάνεια από αρχεία σχεδιαστών και αντικείμενα από τις συλλογές του V&A».

Εντυπωσιακός κορσές εμπνευσμένος από αυτοκίνητο του Thierry Mugler του 1989, η δημιουργία που παρουσίασε η Ναόμι Κάμπελ στην τελευταία επίδειξη μόδας της Sarah Burton στον Alexander McQueen, ένα ροζ σύνολο Valentino που φορέθηκε στο Met Gala του 2019 και ένα ζευγάρι εκπληκτικά μπλε ψηλά παπούτσια Vivienne Westwood που φορούσε όταν έπεσε στην πασαρέλα το 1993 είναι κάποια από τα εκθέματα.

Η έκθεση, η οποία εγκαινιάζεται το Σάββατο, περιλαμβάνει φωτογραφίες μόδας και εξώφυλλα περιοδικών της Κάμπελ με την επιμέλεια του πρώην αρχσυντάκτη της βρετανικής Vogue, Έντουαρντ Ένινφουλ.

«Έχουν διοργανωθεί τόσες πολλές εκθέσεις για σχεδιαστές μόδας και φωτογράφους μόδας, αλλά το μοντέλο συχνά μένει έξω από την ιστορία» δήλωσε στο Reuters ο Σόνετ Στάνφιλντ επιμελητής μόδας στο V&A.

Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 6 Απριλίου 2025, περιλαμβάνει γραπτά και ηχητικά σχόλια της Ναόμι Κάμπελ που αναπολεί βασικές στιγμές της καριέρας της, καθώς και μια αυτοσχέδια πασαρέλα για όσους θέλουν να μιμηθούν το βάδισμά της στην πασαρέλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

