«Island Girl»: Το viral μακιγιάζ του TikTok είναι η απόλυτη τάση του καλοκαιριού

Ονομάζεται «island girl makeup» και είναι η νέα viral τάση του TikTok. Αυτό που κάνει αυτό το trend τόσο ξεχωριστό και αγαπημένο είναι ότι στην ουσία συνδυάζει σχεδόν όλα τα summer makeup trends που έχουμε δει πρόσφατα στο TikTok. Ο λόγος για το sunkissed blush, το peach meakeup και το glass skin που συνδυαστικά μας δίνουν το απόλυτο μακιγιάζ του καλοκαιριού.

Ήδη έχουν υιοθετήσει την τάση αγαπημένες μας celebrities όπως η Hailey Bieber, η Karol G και οι αδερφές Jenner και σήμερα θα σου πω ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας για να το δημιουργήσεις και εσύ. Το «island girl» θυμίζει τις εμφανίσεις της Virginie Ledoyen στο La Playa ή της Brooke Shields στο The Blue Lagoon, μεταφέροντάς μας στις Μαλδίβες, την Ταϊλάνδη ή την Ινδονησία με ένα στόχο να αναδείξει τη φυσική μας ομορφιά χρησιμοποιώντας μόλις λίγα προϊόντα και να μας χαρίσει αυτή την ηλιοκαμένη όψη που όλες θέλουμε στο καλοκαιρινό μας μακιγιάζ.

Πώς να το δημιουργήσεις

Τα πράγματα είναι απλά. Ουσιαστικά το μυστικό είναι να αναδημιουργήσουμε τη χρυσαφένια όψη που χαρίζει ο ήλιος στην επιδερμίδα μας και τις αχνές-cute φακίδες που βλέπεις παντού στο TikTok. Για να γίνει αυτό, ξεκινάμε με τη σωστή προετοιμασία του δέρματος και αυτό γιατί η επιδερμίδα μας πρέπει να είναι πάντα πολύ καλά ενυδατωμένη.

Ξέχνα το makeup. Το μοναδικό προϊόν κάλυψης που θα χρειαστείς είναι το concealer και αυτό για να καλύψεις τυχόν ατέλειες ή κοκκινίλες. Αφού ολοκληρώσουμε αυτό το βήμα περνάμε στο αγαπημένο μου step, το bronzer, το οποίο είναι και ο πρωταγωνιστής του μακιγιάζ αφού θα μας δώσει αυτό το sunkissed εφέ που θέλουμε στην επιδερμίδα μας.

Στη συνέχεια, προχωράμε στο ρουζ, το οποίο τοποθετούμε στα μάγουλα, τη μύτη, το κέντρο του μετώπου και το πηγούνι (αυτά είναι τα σημεία που μας ακουμπά πρώτα ο ήλιος).

Τέλος, ολοκληρώνουμε το πιο summery makeup look με καφέ mascara στα βλέφαρά μας για ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα και σε περίπτωση που δεν έχεις φυσικές φακίδες, με ένα καφέ eyeliner, το οποίο έχει λεπτή μύτη, δημιούργησε τεχνητές φακίδες. Αφού κάνεις τις μικρές κουκκίδες, ταμπονάεις με ένα σφουγγαράκι και ψεκάζεις με το setting spray σου για να μείνουν εκεί όλη μέρα.

Beauty Note: Στα χείλη μπορείς να τοποθετήσεις το αγαπημένο σου lip oil ή ένα ενυδατικό gloss που θα τα κάνει να φαίνονται πιο juicy.

