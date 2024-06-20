Σας έχουμε 5 tips για να έχετε τέλειο δέρμα αυτό το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι που τόσο περιμέναμε μπήκε πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι φανταζόμασταν και ειδικά τις τελευταίες μέρες «λιώνουμε» από τις αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες, ζώντας τον πρώτο καύσωνα νωρίς νωρίς

Γι' αυτό και θα πρέπει να προσαρμόζουμε τις συνήθειες μας ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που αλλάζουν. Κάθε εποχή βλέπετε και σίγουρα ξέρετε πια πως έχει τους δικούς της «κανόνες» γιατί κάθε εποχή έχει τις δικές της κλιματολογικές συνθήκες που φυσικά επηρεάζουν την ρουτίνα περιποίησης του δέρματος.

Διαλέξτε αντηλιακό με σωστό δείκτη προστασίας

Το να σας πούμε εμείς ότι πρέπει να φοράτε αντηλιακό το καλοκαίρι μπορεί να φαίνεται προφανές, αλλά το να γνωρίζετε τον ελάχιστο SPF που απαιτείται για την πρόληψη δερματικών προβλημάτων δεν είναι τελικά απλή υπόθεση. Γιατί ακόμα και ειδικοί διαφωνούν. Για παράδειγμα σύμφωνα με τον FDA (Food and Drug Administration) ο SPF 15 είναι ο ελάχιστος δείκτης προστασίας που πρέπει να φοράτε για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Όμως τόσο η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) όσο και η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (AAD) συνιστούν SPF 30 ή υψηλότερο.

Και μην ξεχνάτε ότι πρέπει να φοράτε αντηλιακό κάθε φορά που εκτίθεστε στο φως του ήλιου και όχι μόνο όταν βρίσκεστε στην παραλία.

Εφαρμόστε το αντηλιακό 30 ή 15 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο

Θα πρέπει πάντα να εφαρμόζετε το αντηλιακό σας πριν από την έκθεση στον ήλιο για να του δώσετε χρόνο να διεισδύσει στο δέρμα και να δημιουργήσετε αυτή την αόρατη ασπίδα που θα σας προστατεύσει. Αν μπείτε στο νερό καλό θα ήταν να ξαναβάλετε αντηλιακό βγαίνοντας. Τα περισσότερα αντηλιακά είναι ανθεκτικά στο νερό στις μέρες μας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να μείνετε στο νερό παίζοντας ή κάνοντας αθλήματα για περισσότερο χρόνο χωρίς να ανησυχείτε για το έγκαυμα του δέρματος. Ωστόσο, μόλις επιστρέψετε στην πετσέτα σας και το δέρμα έχει στεγνώσει, είναι καλύτερο να το εφαρμόσετε ξανά σε περίπτωση που κάποια από την κρέμα έχει ξεπλυθεί.

Ενυδατώστε το δέρμα σας μετά την παραλία

Η έκθεση στον ήλιο, η άμμος και το αλμυρό νερό μπορεί να αφυδατώσουν πολύ εύκολα το δέρμα σας. Για να αντισταθμίσετε τις ξηραντικές επιδράσεις αυτών των εξωτερικών στοιχείων και να φέρετε την ισορροπία στο δέρμα σας, εφαρμόστε μια εξαιρετικά ενυδατική λοσιόν σώματος και ενυδατική κρέμα προσώπου μετά το ντους.

Κάντε δροσερά ντους

Το ζεστό ή καυτό ντους μπορεί να στεγνώσει περισσότερο το δέρμα σας, επομένως είναι πάντα καλύτερο να χρησιμοποιείτε χλιαρό ή δροσερό νερό για το δέρμα σας. Εκτός αυτού, το δροσερό νερό είναι επίσης καλύτερο για τη ροή του αίματος και τη μικροκυκλοφορία του δέρματος. Συνολικά, η μείωση της θερμοκρασίας του νερού λίγο έχει μεγάλα οφέλη για το σώμα και το δέρμα.

Μην μένετε ώρες με ιδρωμένα ρούχα

Η παραμονή με ιδρωμένα ή βρεγμένα ρούχα για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργεί ένα φιλικό προς τα βακτήρια μικροπεριβάλλον. Μπορεί να προκαλέσει δερματικά εξανθήματα ή ακόμα και να οδηγήσει σε κάποια δερματική πάθηση. Η αλλαγή και το πλύσιμο των ρούχων σας σε περίπτωση που ιδρώσετε από τη ζέστη είναι επιβεβλημένη για την προστασία του δέρματός σας. Αν πρόκειται να λείψετε αρκετές ώρες από το σπίτι, ειδικά τις μέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και γνωρίζετε πως θα αργήσετε ένα επιτρέψετε δεν βλάπτει να παίρνετε μαζί σας και μια αλλαξιά ρούχα για παν ενδεχόμενο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.