Sleek back bun: Μήπως το αγαπημένο σου hairstyle καταστρέφει τα μαλλιά σου;

Αν υπάρχει ένα χτένισμα που σημάδεψε την τελευταία δεκαετία, αυτό είναι το slick back bun, το σινιόν με τα μαλλιά εντελώς τραβηγμένα προς τα πίσω. Κομψό, στιλάτο και εύκολο, έγινε γρήγορα αγαπημένο τόσο εντός όσο και εκτός κομμωτηρίου. Όμως, φήμες λένε ότι μπορεί να είναι πιο “ύπουλο” απ’ όσο φαίνεται. Κάποιοι μιλούν για πόνο στις ρίζες, ερεθισμένο τριχωτό και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τριχόπτωση. Πόσο κακό μπορεί τελικά να κάνει;

Τι είναι το Slick Back Bun;

Το slick back bun είναι το γνωστό, sleek σινιόν με μαλλιά καλά τραβηγμένα πίσω και πιασμένα σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού ή στον αυχένα. Συνήθως γίνεται με χρήση τζελ ή παρόμοιων προϊόντων που δίνουν λάμψη και σταθερότητα στο αποτέλεσμα.

Η δημοτικότητά του έχει ενισχυθεί από το γεγονός ότι πολλές διάσημες το έχουν υιοθετήσει, από τις Kardashian μέχρι τη Hailey Bieber και τη Sofia Richie, όλες υιοθέτησαν την “clean girl” αισθητική με αυτό το στιλ.

Κρύβει κινδύνους;

Ειδικός προειδοποιεί ότι, όσο κομψό κι αν είναι, η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Τα σφιχτά πιασίματα και τα βαριά προϊόντα μπορεί να οδηγήσουν σε σπάσιμο της τρίχας, ιδιαίτερα γύρω από τη γραμμή των μαλλιών. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους και ενοχλήσεις στο τριχωτό λόγω της συνεχούς έντασης.

Αν τραβάς συνεχώς τα μαλλιά σου προς τα πίσω, ασκείται έντονη πίεση στις ρίζες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε traction alopecia, δηλαδή τριχόπτωση από μηχανική καταπόνηση.

Το να το φοράς πού και πού δεν είναι πρόβλημα. Αλλά αν το κάνεις καθημερινά και πολύ σφιχτό, είναι πιθανό να προκαλέσει αραίωση ή ακόμα και κενά σημεία στο κεφάλι με τον καιρό.

Γίνεται να το φορέσεις χωρίς να καταστρέφεις τα μαλλιά σου;

Η απάντηση είναι ναι, με προσοχή. Το μυστικό είναι η ισορροπία και οι σωστές συνήθειες. Απόφυγε τα λαστιχάκια με μεταλλικά μέρη ή τα πολύ σφιχτά. Προτίμησε μεταξωτά scrunchies, απαλά τζελ χωρίς αλκοόλ και δοκίμασε να πιάνεις τα μαλλιά με κλάμερ αντί για λαστιχάκια.

Επίσης, καλό είναι να αλλάζεις τη θέση του κότσου: μία φορά ψηλά, μία χαμηλά, μία στο πλάι, έτσι δεν καταπονείται συνεχώς το ίδιο σημείο.

Extra tips για να προστατεύσεις τα μαλλιά σου

Κάνε διαλείμματα: Άφησε τα μαλλιά σου κάτω για μερικές μέρες.

Ενυδάτωσε τα μαλλιά σου με conditioner και έλαια για να αποφύγεις το σπάσιμο από τα αξεσουάρ.

Φρόντισε το τριχωτό σου με καθαριστικά και απολεπιστικά. Ένα scrub για το τριχωτό είναι must.

Κάνε συχνά κουρέματα για να μειώσεις τις ψαλίδες και να βοηθήσεις την ανάπτυξη.

Πότε πρέπει να απευθυνθείς σε τριχολόγο

Αν παρά την καλή φροντίδα συνεχίζεις να έχεις προβλήματα, ίσως ήρθε η ώρα να επισκεφτείς τριχολόγο, δηλαδή ειδικό για το τριχωτό και τα μαλλιά. Ενδείξεις ότι χρειάζεται επαγγελματική βοήθεια είναι η έντονη τριχόπτωση, η αραίωση και τα ορατά κενά σημεία στο κεφάλι.

