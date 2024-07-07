Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το φόρεμα πολυέλαιος της Katy Perry και άλλα unique δημιουργήματα

Η μόδα είναι τέχνη και σε κάποιες περιπτώσεις και υψηλή τέχνη

Το φόρεμα πολυέλαιος της Katy Perry και άλλα unique δημιουργήματα

Μια τέτοια έκθεση με αριστουργήματα που υπογράφονται από κορυφαίους δημιουργούς και Οίκους Μόδας παρουσιάζεται αυτό το διάστημα στο Μιλάνο.

Η έκθεση Swarovski – Masters of Light η οποία έκανε πρεμιέρα στη Σαγκάη το περασμένο φθινόπωρο, παρουσιάζεται στους ιστορικούς χώρους του πρόσφατα ανακαινισμένου Palazzo Citterio, της μεγαλοπρεπούς επέκτασης της Pinacoteca di Brera στην καρδιά του Μιλάνου.

Προβάλλοντας εξαιρετικά κομμάτια μόδας διακοσμημένα με κρύσταλλα από διεθνείς οίκους μόδας, όπως οι Balenciaga, Dior, Gucci, Schiaparelli, Versace και Armani, καθώς και λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί φορεμένες από τους Harry Styles, Doja Cat, Katy Perry και Beyoncé, η έκθεση προβάλλει τη διαρκή δημιουργικότητα και το savoir-faire της εταιρείας κρυστάλλων καθώς και τις εμπνευσμένες συνεργασίες της με τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας, τον κινηματογράφο και τη μουσική για πάνω από έναν αιώνα.

Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό στο Palazzo Citterio έως τις 14 Ιουλίου 2024., και είναι επιμελημένη από τον Βρετανό δημοσιογράφο και κριτικό μόδας, Alexander Fury. Κι αν έχετε προγραμματίσει κάποιο ταξίδι στην Βόρεια Ιταλία βάλτε το στα πλάνα σας.

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark