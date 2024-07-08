Τι είναι το «European Summer» trend που είναι viral στο TikTok και αφορά στην Ελλάδα

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ένα νέο trend με τίτλο «European Summer» έχει κατακλύσει το TikTok, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Αυτό το μεσογειακό όνειρο, που συνδυάζει τις διακοπές με το στιλ, βοηθά τους τουρίστες με προορισμό την Ευρώπη να διαμορφώσουν το περιεχόμενο της βαλίτσας τους και προβάλλει τις ομορφιές των ευρωπαϊκών χωρών με τις κρυστάλλινες παραλίες και το ζεστό καιρό.

Αμερικανίδες χρήστριες του TikTok άρχισαν πριν από μήνες να δημοσιεύουν περιεχόμενο που ανήκει σε αυτό το aesthetic, γεμίζοντάς το με κομψά καλοκαιρινά σύνολα, φωτογραφίες ηλιοβασιλέματος δίπλα στη θάλασσα και πολλά ποτήρια spritz. Η Ευρώπη είναι το κύριο στοιχείο αυτού του trend, και παρόλο που ο τίτλος «European Summer» μπορεί να φαίνεται περιοριστικός, μια ματιά στους λογαριασμούς TikTok και Instagram που το προωθούν αποκαλύπτει τις αγνές προθέσεις πίσω από την εξιδανίκευση του μεσογειακού καλοκαιριού. Ο στόχος είναι να χτίσουν μια καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα που ξεφεύγει από τη λογική του «φόρεσα κάτι πρόχειρο γιατί κάνει ζέστη».

Η αισθητική αυτής της τάσης εμπνέεται από τη μόδα των μεσογειακών χωρών, περιλαμβάνοντας πολλά στοιχεία από τα ελληνικά νησιά. Οι χρήστες των social media που αναζητούν συμβουλές για το καλοκαιρινό outfit στη Μεσόγειο βρίσκουν έμπνευση σε φωτογραφίες γεμάτες χρώμα και κλασικά καλοκαιρινά κομμάτια όπως κάπρι παντελόνια, λινά φορέματα, πλεκτά μπλουζάκια, σανδάλια και ψάθινες τσάντες. Αυτά τα κομμάτια μπορούν να φορεθούν από το πρωί ως το βράδυ, προσδίδοντας ξεχωριστό χαρακτήρα στις διακοπές.

Τα πολύ κοντά denim και τα ζεστά υφάσματα μένουν στο συρτάρι, ενώ τα πολύ επίσημα ρούχα παραμερίζονται. Η έμφαση δίνεται σε ελαφριά κομμάτια που επιτρέπουν στο σώμα να «αναπνέει» κάτω από τον καυτό ήλιο.

Ακόμη και αν η γκαρνταρόμπα μας είναι ήδη ευθυγραμμισμένη με αυτά τα στοιχεία, πάντα υπάρχει χώρος για εξέλιξη σύμφωνα με το trend, δημιουργώντας όμορφες εικόνες που θα μοιραστούμε στα social media, με hashtag ή χωρίς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.