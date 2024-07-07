Η Τόνια Σωτηροπούλου έπαθε Kendall Jenner. Ποια το φόρεσε καλύτερα;

Είναι και οι δύο μελαχρινές και εντυπωσιακές. Δεν χωράει αμφιβολία περί τούτου. Η Kendall Jenner είναι ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα του κόσμου με τον χώρο της μόδας να σφάζεται στα πόδια της για μια συνεργασία.

Το νεότερο μέλος της οικογένειας Kardashian χάραξε το δικό της δρόμο διαλέγοντας μια καριέρα στο modeling ξεχωρίζοντας από τα πρώτα της βήματα -εντάξει βοήθησε πολύ και η αναγνωρισιμότητα της οικογένειάς της στον χώρο- και ανεβαίνοντας πια στα top models της εποχής.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.