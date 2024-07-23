Η Χριστίνα Μπόμπα σου δείχνει πως να βάλεις total white στο νησί

Το λευκό είναι το κλασικό χρώμα για τους καλοκαιρινούς μήνες που πάντα είναι in fashion και δε θα σε προδώσει ποτέ. Είτε το συνδυάσεις με κάποια καλοκαιρινά trends, είτε αποφασίσεις να το αφήσεις plain μονοχρωμία θα είναι πάντα η καλύτερη επιλογή για τις βόλτες στο νησί. Αυτό προφανώς σκέφτηκε και η Χριστίνα Μπόμπα που, τώρα που ο Σάκης Τανιμανίδης επέστρεψε για λίγες μέρες, βγήκε βόλτα στα χωριά της Νάξου και ενθουσιάστηκε με όσα είδε.

Καθώς είναι από τα μεγάλα νησιά της Ελλάδας, δεν μένουν μόνο στην τοποθεσία που βρίσκεται το σπίτι που έκλεισαν για τις καλοκαιρνές τους διακοπές, κάνουν και βόλτες στα ορεινά χωριά όπως το Φιλώτι που επσικέφθηκαν χθες και η Χριστίνα Μπόμπα επέλεξε να κάνει μια total white εμφάνιση με ένα αέρινο παντελόνι κι ένα σέξι crop top -γενικά της αρέσει αυτό στο στυλ- που συνδύασε με καλοκαιρινά κολιέ στο λαιμό και χρυσά βραχιόλια. Για παπούτσια φόρεσε διάφανα πέδιλα και άφησε τα μαλλιά της λυτά.

Η οικογένεια Τανιμανίδη περνάει ολόκληρο το καλοκαίρι της στο όμορφο κυκλαδίτικο νησί για πρώτη φορά και μικροί μεγάλοι έχουν ξετρελαθεί με τη Νάξο. «Η Νάξος εκτός από φανταστικές απέραντες παραλίες, έχει και πανέμορφα χωριά, όπως το Φιλώτι!

Bonus tip: Στην κεντρική πλατεία, κάτω από έναν μεγάλο πλάτανο, έχει μια από τις πιο top πίτσες που έχω φάει» έγραψε η Χριστίνα ενώ πόσταρε κι ένα βίντεο tour στο όμορφο χωριό.

