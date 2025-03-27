Η έκθεση Splash, το απαγορευμένο αγωνιστικό μαγιό και το ολόσωμο της Pamela Anderson από το Baywatch

Η έκθεση Splash! που έχει επιμεληθεί η Amber Butchart, ιστορικός μόδας και σχεδίου, γνωστή από τις εμφανίσεις της στη σειρά The Great British Sewing Bee του BBC One, ξεκινάει στις 28 Μαρτίου και θα διαρκέσει ως και τον Αύγουστο στο Design Museum στο Λονδίνο.

Διαβάστε ακόμα : Δέσποινα Μοιραράκη: Απαρίθμησε όλα όσα έκανε για να αδυνατίσει (και τα γνωστά αντιδιαβητικά φάρμακα)

Η μεγάλη αυτή έκθεση γιορτάζει την αδιάκοπη αγάπη μας για το νερό τα τελευταία 100 χρόνια και εξερευνά όλο το φάσμα του σχεδιασμού της κολύμβησης – από την αθλητική απόδοση και τη μόδα μέχρι την αρχιτεκτονική.

Η έκθεση χωρίζεται σε τρεις ενότητες που αντικατοπτρίζουν τους τρεις βασικούς χώρους όπου κολυμπάμε – την πισίνα, το λουτρό και τη φύση.

Η ιστορία της έκθεσης ξεκινά από τη δεκαετία του 1920, όταν τα μαγιό άρχισαν να σχεδιάζονται για πραγματική κολύμβηση και όχι απλώς για μπάνιο, όπως προτιμούσαν οι Βικτωριανοί.

Ήταν η εποχή που οι διακοπές στην παραλία έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς. Από εκεί, η αφήγηση φτάνει μέχρι το σήμερα, εξερευνώντας τον ρόλο της κολύμβησης στη σύγχρονη ζωή, τον τρόπο που επηρεάζει την αντίληψή μας για την αυτονομία του σώματος, καθώς και τη σύνδεσή της με περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν πάνω από 200 εκθέματα που αποτυπώνουν την εξέλιξη της κολύμβησης στο κοινωνικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό και περιβαλλοντικό της πλαίσιο.

Ανάμεσά τους θα βρίσκονται το θρυλικό κόκκινο μαγιό της Pamela Anderson από το Baywatch, το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην ατομική κολύμβηση που κέρδισε Βρετανίδα αθλήτρια και μια εντυπωσιακή συλλογή από ανδρικά Speedos της δεκαετίας του ’80.

Επίσης, θα εκτίθενται το απαγορευμένο αγωνιστικό μαγιό LZR Racer, ένα από τα παλαιότερα σωζόμενα μπικίνι και ένα λεπτομερές αρχιτεκτονικό μοντέλο του Κέντρου Υγρού Στίβου του Λονδίνου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, σχεδιασμένο από τη Zaha Hadid.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.