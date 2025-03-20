Μπορεί η διαδικασία του μακιγιάζ να βοηθήσει σοβαρά στις αγχώδεις διαταραχές; - Η απάντηση θα σε εκπλήξει

Λίγο κραγιόν, μάσκαρα, κονσίλερ. Για κάποιους είναι απλώς μακιγιάζ. Για κάποιες γυναίκες όμως θα μπορούσε να γίνει μια ισχυρή μορφή αυτοφροντίδας που μεγαλώνει την αυτοπεποίθηση και δίνει την αίσθηση μιας υγιούς σχέσης με τον εαυτό τους, ειδικά όταν αυτός βρίσκεται σε ευάλωτη και εύθραυστη κατάσταση όπως για παράδειγμα στην κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές.

Η κατάθλιψη έχει έναν τρόπο να μουδιάζει τις αισθήσεις και τα συναισθήματα. Τις μέρες που όλα μοιάζουν πολύ δύσκολα και μας ξεπερνούν, η διαδικασία και οι κινήσεις του να μακιγιαριστεί μια γυναίκα μπορεί να τη γειώσει στο παρόν και να την αποτρέψει έστω και για λίγο από τις λούπες των αρνητικών σκέψεων που τη «μαυρίζουν».

Δεν υπαινισσόμαστε βέβαια ότι το μακιγιάζ είναι θεραπεία της κατάθλιψης ούτε ότι υποκαθιστά τη φαρμακευτική αγωγή.

Οι ειδικοί όμως συμφωνούν ότι μικρές, επαναλαμβανόμενες ρουτίνες μπορούν να βοηθήσουν έναν ασθενή να αγκιστρωθεί από τη ζωή και τη θετική της πλευρά για να παλέψει έναν δαίμονα όπως το άγχος και η κατάθλιψη.

Το μακιγιάζ είναι μία πρακτική που περιλαμβάνει ρουτίνα, επαναλαμβανόμενες κινήσεις και αυτοφροντίδα και θα μπορούσε να έχει σημαντικά ψυχολογικά οφέλη για μια γυναίκα που προσπαθεί να βρει τον εαυτό της κόντρα στις καταθλιπτικές σκέψεις.

Τα ψυχολογικά οφέλη της ρουτίνας του μακιγιάζ

Αίσθηση ελέγχου των πραγμάτων

Η κατάθλιψη και το άγχος συχνά φέρνουν μια αίσθηση ότι το άτομο είναι αβοήθητο. Το να διαμορφώνει μια προβλέψιμη ρουτίνα όπως αυτή του μακιγιάζ, προσφέρει μια αίσθηση σταθερότητας κόντρα στο χάος που μπορεί να του προκαλεί η καθημερινότητα. Με αυτόν τον μικρό τρόπο μια γυναίκα μπορεί να αισθανθεί ότι ανακτά τον έλεγχο της μέρας της.

Μπουστάρει την αυτοεκτίμηση

Οτιδήποτε μας βάζει σε μια διαδικασία να φροντίσουμε τον εαυτό μας μας φέρνει ξανά σε επαφή με την ανάγκη μας να νιώθουμε καλά. Στέλνει το μήνυμα του «αξίζω» στον εγκέφαλο. Δεν χρειάζεται να είναι ο στόχος του μακιγιάζ να βγείτε έξω, απλώς να κάνετε όλη τη διαδικασία και να προσπαθήσετε να δείτε τον εαυτό σας με άλλον τρόπο.

Δημιουργική έκφραση

Το μακιγιάζ όπως και αν το κάνουμε είναι ένα είδος δημιουργίας και έκφρασης που περιλαμβάνει χρώμα, πινέλα και θέλει συγκέντρωση αλλά και κάποιο είδος φαντασίας που αν μη τι άλλο αφήνει για λίγο τις μαύρες σκέψεις στην άκρη.

Βελτιώνει την κοινωνική διάδραση

Η διαδικασία του μακιγιάζ μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει μια γυναίκα με αγχώδη διαταραχή ή κατάθλιψη να προετοιμαστεί καλύτερα για τις απαραίτητες κοινωνικές συναναστροφές, από την απλή κίνηση του να πάει στο σούπερ μάρκετ μέχρι πιο σύνθετες κοινωνικές υποχρεώσεις όπως η εργασία, χαρίζοντας αυτοπεποίθηση που μπορεί να μειώσει το αίσθημα της φοβίας για το έξω και την επαφή με τους ανθρώπους.

Τροποποιητής διάθεσης

Στην κατάθλιψη η καθημερινότητα έχει φοβερή δυσκολία. Οι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η διαδικασία του μακιγιάζ μπορεί να λειτουργήσει ως συμπεριφορική ενεργοποίηση, μια ψυχολογική προσέγγιση του να εμπλακεί το άτομο σε κάτι με νόημα και ευχάριστο ώστε να βελτιώσει τη διάθεσή του ακόμα και αν δεν έχει καθόλου κίνητρο για οτιδήποτε.

Ο στόχος είναι να εκκριθούν ορμόνες ευχαρίστησης όπως η ντοπαμίνη που θα ανεβάσουν τη διάθεση και θα μειώσουν το άγχος.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι ψυχολόγοι συστήνουν σε στιγμές μεγάλου άγχους που θέλετε να το κατευνάσετε -π.χ. πριν από ένα σημαντικό ραντεβού- να χτενίζεστε για 5 λεπτά ώστε να ελέγξετε τα αγχώδη συναισθήματα.

«Γείωση» μέσω της ρουτίνας

Είναι πολύ σημαντικό για τα άτομα που αντιμετωπίζουν αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη να μπορούν να βρουν πράγματα στα οποία να συγκεντρώνονται ώστε να ελέγχουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Η διαδικασία του μακιγιάζ είναι μια ρουτίνα που μπορεί να βοηθήσει καθώς απαιτεί έλεγχο, συγκέντρωση και κρατά το άτομο γειωμένο στο παρόν.

