Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι το μυστικό για υπέροχα μαλλιά

Όλοι θέλουμε να έχουμε μαλλιά μαλακά, θρεμμένα και υγιή, σωστά; Και, ας το παραδεχτούμε, οι εξωτερικοί παράγοντες όπως η υγρασία και η ρύπανση συχνά μας αφήνουν με ξηρά, εύθραυστα μαλλιά που ζητούν βοήθεια. Μια φυσική λύση που είναι πάντα διαθέσιμη και εκπληκτικά αποτελεσματική είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και όχι, δεν μιλάμε για το απλό ελαιόλαδο που χρησιμοποιείς στην κουζίνα, αλλά για το αγνό, θρεπτικό, παρθένο ελαιόλαδο που κάνει θαύματα για τα μαλλιά!

Το ελαιόλαδο είναι μια φυσική θεραπεία που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στην αρχαία Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι το χρησιμοποιούσαν για τη φροντίδα του σώματος, και φυσικά, τα οφέλη του ισχύουν και για τα μαλλιά. Πλούσιο σε βιταμίνη Α (που εμποδίζει τη γήρανση) και βιταμίνη Ε (που βοηθά την κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό και έχει αντιοξειδωτική δράση), το ελαιόλαδο προσφέρει βαθιά ενυδάτωση. Σε αντίθεση με άλλα έλαια που μένουν στην επιφάνεια και απλά «κλείνουν» την υγρασία, το ελαιόλαδο διεισδύει στα μαλλιά και τα ενυδατώνει πραγματικά. Και το καλύτερο; Είναι απόλυτα φυσικό, οπότε δεν έχεις να ανησυχείς για χημικές ουσίες ή πρόσθετα.

Εδώ σου έχουμε μερικές απλές και αποτελεσματικές συνταγές που μπορείς να δοκιμάσεις με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο για να χαρίσεις στα μαλλιά σου την ανανέωση που τόσο χρειάζονται.

1. DIY μαλακτικό μαλλιών

Το ελαιόλαδο είναι ιδανικό για να το χρησιμοποιήσεις ως φυσικό μαλακτικό. Ειδικά αν έχεις ξηρά ή ταλαιπωρημένα μαλλιά, το ελαιόλαδο μπορεί να τα κάνει να δείχνουν πιο απαλά και λαμπερά. Θερμαίνεις λίγο ελαιόλαδο σε ένα μπολ (όχι υπερβολικά καυτό) και το απλώνεις στα μαλλιά σου. Αν έχεις ξηρό τριχωτό, μπορείς να το κάνεις μασάζ και εκεί, αλλιώς επικεντρώσου από τη μέση των μαλλιών και κάτω. Άφησέ το να δράσει για 15 λεπτά και μετά προχώρησε με το κανονικό σου λούσιμο. Τα αποτελέσματα; Απαλά, λαμπερά μαλλιά που θα σε κάνουν να νιώθεις σαν να βγήκες από το κομμωτήριο.

2. DIY μάσκα επανόρθωσης με μέλι και ελαιόλαδο

Αν τα μαλλιά σου έχουν ανάγκη από μια πιο εντατική θεραπεία, αυτή η μάσκα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι! Αναμειγνύεις σε ίσες ποσότητες (3 κουταλιές της σούπας) μέλι και ελαιόλαδο και το απλώνεις από το μέσο των μαλλιών και κάτω. Άφησέ το για 30 λεπτά με ένα σκουφάκι ντους και μετά λούσου κανονικά. Μπορεί να χρειαστεί να κάνεις δύο λουσίματα λόγω του λαδιού, αλλά τα μαλλιά σου θα είναι τόσο απαλά και λαμπερά που αξίζει τον κόπο.

3. Θεραπεία για την ψαλίδα με ελαιόλαδο

Αν έχεις ψαλίδα, το ελαιόλαδο είναι η καλύτερη λύση για προσωρινή αποκατάσταση. Άπλωσε μερικές σταγόνες ελαιόλαδου στις άκρες των μαλλιών σου και άφησέ το όλη τη νύχτα. Όχι, δεν αντικαθιστά το κόψιμο, αλλά σίγουρα ενισχύει τα μαλλιά και δίνει μια προσωρινή λύση μέχρι το επόμενο κούρεμα. Είναι σαν να χαρίζεις ενυδάτωση και φροντίδα στις άκρες που το έχουν ανάγκη!

Αυτό ήταν! Μερικές απλές, αλλά αποτελεσματικές συνταγές για να φέρεις τα μαλλιά σου στην καλύτερη κατάσταση τους, και όλα αυτά με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που σίγουρα έχει θέση στην κουζίνα και το μπάνιο σου.

