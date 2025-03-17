Το Parisian Blonde είναι το χρώμα μαλλιών που υιοθετούν όλα τα it-girls της Γαλλίας για την άνοιξη

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φτάνει στο τέλος της και, ενώ οι πασαρέλες μας εμπνέουν, έχουμε μείνει εξίσου εντυπωσιασμένοι από το street style. Στο κομμάτι των μαλλιών, μία απόχρωση, το Parisian Blonde, έχει αναδειχτεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή trends (και κίνημα) στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η χαλαρή εκδοχή του ξανθού είναι χαρακτηριστική του αβίαστου στυλ που περιμένουμε από την Πόλη του Φωτός. Και ενώ θα φαινόταν ζεστό και άνετο το φθινόπωρο, το χρώμα αυτό έχει κάτι φρέσκο, όμορφο και διαχρονικό που το κάνει τέλειο για την άνοιξη.

Ήδη αποτελεί αγαπημένο χρώμα των Parisian it girls όπως τα μοντέλα Hanna Lhoumeau και Chloe Lecareux, ενώ ακόμη και η Βρετανίδα Lily James έχει ερωτευτεί αυτή τη γλυκιά και χαλαρή απόχρωση.

Τι είναι το Parisian Blonde;

Είναι εκείνη η πραγματική απόχρωση που βρίσκεται ανάμεσα στο καφέ και το ξανθό, και είναι μία αβίαστα cool-girl απόχρωση που συχνά βλέπουμε στους δρόμους του Παρισιού. Οι ρίζες είναι λίγο πιο μακρές απ’ ό,τι θα έπρεπε’ να είναι, αλλά η φωτεινότητα γύρω από το πρόσωπο δίνει αυτή την φρέσκια, σικ εμφάνιση. Είναι αυτή η απόλυτη μπρονζέ-ξανθή απόχρωση.



Γιατί να επιλέξετε το Parisian Blonde;

Το Parisian Blonde είναι μια πολύ ευέλικτη απόχρωση. Είναι ιδανικό αν ξεκινάτε από μια πιο σκούρα βάση (θα πρέπει να ζητήσετε από τον κομμωτή σας να αναμείξει πιο φωτεινές χρυσές, μπρονζέ και ξανθές αποχρώσεις), ή είναι πιο ήπιο για τα μαλλιά σας αν θέλετε να αλλάξετε το πλατινέ ξανθό και να καταλήξετε σε μία απόχρωση που χρειάζεται λιγότερο συντήρηση. Η ομορφιά αυτής της απόχρωσης είναι ότι, λόγω των πιο σκούρων ριζών, η ανάπτυξη των μαλλιών είναι πιο κολακευτική και δεν χρειάζεστε συχνά επισκέψεις για ανανέωση.

Πώς να διατηρήσετε το Parisian Blonde;

Όσον αφορά τη συντήρηση του χρώματος, το κλειδί είναι η φροντίδα. Η χρήση του σωστού σαμπουάν και conditioner, κάτι υπερ-ενυδατικό, κρατά το χρώμα φρέσκο και το αποτρέπει να πάρει πορτοκαλί απόχρωση. Η φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής είναι εξίσου σημαντική.

