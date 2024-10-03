Μήπως η mascara σου προκαλεί αλλεργίες; Έτσι θα το καταλάβεις

Έχεις βάλει μάσκαρα και ξαφνικά αρχίζεις να νιώθεις φαγούρα στα μάτια; Ξαφνικά γίνονται κόκκινα ή πρησμένα; Αν ναι, μπορεί να έχεις αλλεργία στη μάσκαρα σου. Μην πανικοβάλλεσαι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πετάξεις εδώ και τώρα. Ωστόσο, είναι καλό να γνωρίζεις μερικά πράγματα για να αποφεύγεις τυχόν προβλήματα.

Η μάσκαρα, όπως όλα τα καλλυντικά, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς. Συνήθως, οι αλλεργικές αντιδράσεις οφείλονται σε συστατικά όπως άρωμα, συντηρητικά ή χρωστικές. Παρόλο που είναι σημαντικό να προσέχεις τις συνθέσεις, μη βγάλεις εντελώς τα συντηρητικά από τη ζωή σου. Είναι απαραίτητα για να αποτρέπουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών που μπορεί να προκαλέσουν λοιμώξεις.

Τα συμπτώματα μιας αλλεργίας στη μάσκαρα περιλαμβάνουν κοκκίνισμα, τσούξιμο, δακρύρροια, και πρησμένα βλέφαρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν και εξανθήματα γύρω από τα μάτια ή σπυράκια στη βάση των βλεφαρίδων. Αν νιώσεις κάτι τέτοιο, καλό είναι να προσέξεις ποια μάσκαρα χρησιμοποιείς.

Τι μπορείς να κάνεις γι'αυτό;

Για να μειώσεις τις πιθανότητες να εμφανίσεις αλλεργία, είναι καλύτερο να επιλέγεις μαύρες μάσκαρες αντί για καφέ, μπλε ή κόκκινες. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγεις τις αδιάβροχες συνθέσεις, καθώς συνήθως περιέχουν συστατικά που μπορεί να ερεθίσουν τα μάτια και η αφαίρεσή τους απαιτεί πιο επιθετικά προϊόντα, κάτι που μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Αν θέλεις να αποφύγεις περαιτέρω ερεθισμούς από τη μάσκαρα σου, υπάρχουν μερικές πρακτικές συμβουλές που μπορείς να ακολουθήσεις. Πρώτα απ’ όλα, κάνε ένα patch test. Βάλε λίγη μάσκαρα στο εσωτερικό του χεριού σου με μια καθαρή μπατονέτα και περίμενε 24 ώρες για να δεις αν έχεις κάποια αντίδραση. Να θυμάσαι όμως, το δέρμα γύρω από τα μάτια είναι πιο ευαίσθητο, οπότε μπορεί να υπάρξει αντίδραση ακόμα κι αν δεν παρατηρήσεις τίποτα στο χέρι σου.

Επίσης, είναι καλό να αλλάζεις τη μάσκαρά σου κάθε τρεις μήνες. Η χρήση της ίδιας για πολύ καιρό μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις. Και βέβαια, μην δίνεις τη μάσκαρά σου σε άλλους. Είναι εύκολο να μεταφερθούν μικρόβια και να προκαλέσουν αλλεργίες.

Αν η μάσκαρά σου έχει στεγνώσει, μην προσθέτεις νερό για να την υγροποιήσεις. Το νερό μπορεί να εισάγει μικροοργανισμούς που προκαλούν μολύνσεις. Αντίθετα, χρησιμοποίησε έναν ήπιο ντεμακιγιάζ, όπως το έλαιο jojoba. Μουλιάζεις λίγο βαμβάκι με νερό, το στραγγίζεις, και μετά ρίχνεις λίγο έλαιο jojoba πάνω του. Άφησέ το στις βλεφαρίδες για λίγο, ώστε να μην χρειάζεται να τρίβεις πολύ για να αφαιρέσεις τη μάσκαρα.

Με αυτές τις συμβουλές, θα μπορείς να απολαμβάνεις το μακιγιάζ σου χωρίς να ανησυχείς για αλλεργίες και ερεθισμούς. Προστάτευσε τα μάτια σου και δώσε προσοχή στα προϊόντα που χρησιμοποιείς.

