Η υπερδιάσημη influencer Chiara Ferragni ήρθε στη χώρα μας χθες προκειμένου να παρεβρεθεί το απόγευμα σε μεγάλο event σε πολυκατάστημα του κέντρου για την παρουσίαση της νέας σειράς καλλυντικών που κυκλοφόρησε με την υπογραφή της.

Το κορίτσι της μόδας με τους σχεδόν 29 εκατομμύρια followers που ότι πιάνει γίνεται χρυσός, μπήκε και στον beauty χώρο δυναμικά και φυσικά χρησιμοποιεί τον υπερδιάσημο εαυτό της για να προωθήσει και αυτό της το προϊόν.

Η Chiara έφτασε νωρίς το απόγευμα χθες στην Ελλάδα και από το αεροδρόμιο κατευθύνθηκε στη Μεγαλη Βρετανία, όπου και θα μείνει καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα και μάλλον αν και ειδική έπεσε λίγο έξω στην στιλιστική της επιλογή για την τοποθεσία που βρίσκεται,

Ένα γκρι σετ φόρμας με crop top, πλην όμως μακρυμάνικο και χωρίς γυαλιά ηλίου, μάλλον ζορίστηκε λίγο από τον ακόμα εκτυφλωτικό ήλιο της Αθήνας και τις θερμοκρασίες που παραμένουν αρκετά υψηλές για την εποχή κατά τη δια΄ρκεια της μέρας. Σίγουρα σήμερα θα την δούμε να κάνει εντελώς άλλες ενδυματολογικές επιλογές.

