Λουπίτα Νιόνγκο: Είναι η νέα πρέσβειρα του οίκου Chanel

Η Λουπίτα Νιόνγκο είναι επίσημα η νέα πρέσβειρα του οίκου Chanel. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, παραγωγός και συγγραφέας μπεστ σέλερ από την Κένυα ήταν πάντα μακροχρόνια φίλη του οίκου και παρακολούθησε την πιο πρόσφατη κολεξιόν Chanel Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Στο παρελθόν, έχει φορέσει πολλές από τις δημιουργίες του οίκου, μάλιστα παρακολούθησε το προηγούμενο σόου Υψηλής Ραπτικής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2024 και φόρεσε ένα φόρεμα Chanel Haute Couture στο Ετήσιο Γκαλά του Μουσείου της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Άντζελες τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο της στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Στιβ ΜακΚουίν «12 Years a Slave» και κέρδισε Oscar, SAG Award, Critics’ Choice Award, Independent Spirit Award και NAACP Image Award για τον ρόλο της. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το δικό της podcast Mind Your Own, το οποίο επικεντρώνεται στις μη φανταστικές πολιτιστικές αφηγήσεις από την αφρικανική διασπορά.

Η Λουπίτα Νιόνγκο εξέφρασε τον ενθουσιασμό της και το βαθύ αίσθημα ευθύνης που συνοδεύει τον νέο ρόλο της. «Είναι μεγάλη τιμή» είπε τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν οίκο με κληρονομιά και μακρά ιστορία. «

«Νιώθω πολύ, πολύ περήφανη και ενθουσιασμένη που κάνω αυτό το νέο ταξίδι με ένα brand που πιστεύω ότι είναι δυναμικό και πάντα θηλυκό και μεγαλοπρεπές» τόνισε προσθέτοντας ότι η συνεργασία της με τον οίκο έχει να κάνει με πολλά περισσότερα από τα όμορφα ρούχα, έχει να κάνει με τη συμβολή της σε μια αλλαγή του αφηγήματος στη μόδα.

Αναφερόμενη στη δική της πορεία η ηθοποιός τόνισε πόσο σημαντική είναι η εκπροσώπηση. «Όταν μεγάλωνα, δεν έβλεπα τον εαυτό μου σε διαφημίσεις για brand όπως ο οίκος Chanel. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περάσω αρκετά την κρίση ταυτότητας και να νιώuω υποτιμημένη από τον κόσμο» αποκάλυψε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.