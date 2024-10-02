Cherry Cola: Είναι αυτό το χρώμα μαλλιών της χρονιάς για το 2024;

Αν το 2023 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τις ξανθές, το 2024 φαίνεται ότι θα είναι η χρονιά για τις κοκκινομάλλες. Μετά από πολλές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, το χρώμα «cherry cola» στα μαλλιά είναι το επόμενο «it» χρώμα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου. Ας δούμε όλα όσα πρέπει να ξέρεις.

Τι είναι τα cherry cola hair;

Το χρώμα cherry cola είναι μια πανέμορφη απόχρωση κόκκινου που βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο σκούρο κόκκινο του κρασιού και το καστανοκόκκινο. Θα έχεις παρατηρήσει ότι αυτή η απόχρωση πρωταγωνιστεί το τελευταίο μήνα, με πολλές διάσημες να την έχουν υιοθετήσει στο κόκκινο χαλί, σε πρεμιέρες ταινιών και στην Εβδομάδα Μόδας. Να θυμηθούμε, οτι η Dua Lipa λάνσαρε την τάση, «φορώντας» το cherry cola σε αποχρώσεις του κόκκινου και ματζέντας, αντί για μωβ. Αυτό καθιστά το κόκκινο χρώμα πολύ ζωντανό και αναδεικνύει τα μεσογειακά χαρακτηριστικά της, όπως έχουν αναφέρει hair experts.

Η Lady Gaga υιοθέτησε τώρα την απόλυτη τάση, η οποία πρόσφατα εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την ταινία Joker: Folie à Deux. Με ένα καρέ σε απόχρωση cherry cola, η τραγουδίστρια και ηθοποιός δοκίμασε ένα ατημέλητο, κομψό στυλ που ταιριάζει με τον χαρακτήρα της, Harley Quinn.

Επιπλέον, το διαδίκτυο έχει δώσει την έγκρισή του σε αυτή την απόχρωση. Μια γρήγορη ματιά στο TikTok δείχνει ότι η τάση αυτή ανθίζει, με την αναζήτηση του #cherry cola hair να ξεπερνά τις 191 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα.

Πώς διαφέρει από άλλες αποχρώσεις του κόκκινου;

Το κόκκινο είναι εδώ και καιρό μια δημοφιλής επιλογή για βαφή μαλλιών, τι είναι όμως αυτό που κάνει το cherry cola red να ξεχωρίζει; Η απάντηση; Διαφέρει από τις αποχρώσεις του κόκκινου που έχουν πορτοκαλί ή κίτρινη βάση, οι οποίες είναι πιο συχνές. Το cherry cola έχει μωβ βάση, γεγονός που το κατατάσσει ως ψυχρότερο κόκκινο χρώμα δίνοντάς του μια πιο πολυτελή εμφάνιση.

Πώς να ζητήσεις τα cherry cola hair στο κομμωτήριο;

Όπως πάντα, είναι καλό να φέρνεις πολλές φωτογραφίες με το αποτέλεσμα που επιθυμείς αν θέλεις να δοκιμάσεις μια νέα απόχρωση ή κούρεμα στο κομμωτήριο. Συνιστάται να κάνεις την έρευνά σου και να επιλέξεις στοιχεία του χρώματος που σου αρέσουν (όχι απαραίτητα το σύνολο της εμφάνισης) ώστε ο hair artist σου να μπορέσει να το προσαρμόσει σε σένα.

Αυτή η απόχρωση ταιριάζει σε όλους;

Καθώς πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη τάση, υπάρχει μεγάλη ευελιξία ως προς την διαδικασία της. Ρυθμίζοντας το κόκκινο και το μωβ, μπορείς να δημιουργήσεις πολλές διαφορετικές αποχρώσεις που ταιριάζουν σε κάθε τόνο δέρματος. Ειδικοί αναφέρουν ότι αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους αυτό το χρώμα μαλλιών είναι τόσο δημοφιλές.

Πώς να συντηρήσεις το χρώμα στο σπίτι;

Η κόκκινη βαφή τείνει να ξεθωριάζει πιο γρήγορα σε σχέση με άλλες αποχρώσεις, καθιστώντας τη σωστή φροντίδα στο σπίτι ακόμη πιο σημαντική. Για να διατηρήσεις τα cherry red μαλλιά σου υγιή και λαμπερά μεά τη βαφή είναι σημαντικό να χρησιμοποιείς σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα και όχι καθημερινά. Τα μόρια της κόκκινης βαφής είναι πολύ μεγαλύτερα από άλλες αποχρώσεις και απομακρύνονται εύκολα με κάθε λούσιμο. Φυσικά πρέπει να συμβουλευτείς τον κομμωτή σου για να σου προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα.

