Μάσκες μαλλιών: Το λάθος που κάνεις και πρέπει να σταματήσεις ASAP

Όταν πρόκειται για τις μάσκες μαλλιών, είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι αυτές είναι πιο συμπυκνωμένες εκδοχές των conditioners και γι' αυτό χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να απορροφηθούν σωστά και να διεισδύσουν στα μαλλιά σου.

Χρησιμοποίησε τη μάσκα σου μία με δύο φορές την εβδομάδα, μετά το λούσιμο με σαμπουάν. Αν τα μαλλιά σου είναι ήδη ενυδατωμένα και υγιή, μπορείς να παραλείψεις το conditioner. Η τακτική χρήση της μάσκας μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά στην περιποίηση των μαλλιών σου.

Αλλά έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν κάνεις λάθος στην εφαρμογή της μάσκας; Πολλές φορές, εφαρμόζουμε τη μάσκα σε πολύ βρεγμένα μαλλιά, κάτι που μπορεί να είναι το μεγαλύτερο λάθος. Όταν τα μαλλιά είναι πολύ βρεγμένα, η μάσκα μπορεί να «γλιστρήσει» γρήγορα μαζί με το νερό και να μην απορροφηθεί σωστά. Αυτό σημαίνει ότι τα θρεπτικά συστατικά δεν έχουν χρόνο να διεισδύσουν βαθιά στις τρίχες και η μάσκα δεν δρα όπως θα έπρεπε.

Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η καλύτερη πρακτική είναι να εφαρμόζεις τη μάσκα σε νωπά μαλλιά, αντί για πολύ βρεγμένα. Τα ελαφρώς βρεγμένα μαλλιά είναι πιο πορώδη σε σύγκριση με τα στεγνά, γεγονός που επιτρέπει στα συστατικά της μάσκας να εισχωρήσουν καλύτερα. Αμέσως μετά το λούσιμο, χρησιμοποίησε μία πετσέτα με μικροΐνες ή ένα βαμβακερό μπλουζάκι για να ταμπονάρεις τα μαλλιά σου και να απορροφήσεις την περίσσια υγρασία. Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει τα συστατικά της μάσκας να διεισδύσουν πιο αποτελεσματικά.

Απλώνεις τη μάσκα σε όλο το μήκος των μαλλιών σου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες και άφησέ τη να δράσει για τον χρόνο που συνιστάται. Στο τέλος, ξέβγαλε καλά και είσαι έτοιμη να απολαύσεις τα ανανεωμένα και σούπερ απαλά μαλλιά σου!

