O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην νέα καμπάνιας της Calvin Klein

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ είναι έτοιμος «να τρελάνει» το διαδίκτυο για άλλη μια φορά ως μοντέλο της νέας καμπάνιας της Calvin Klein που κάνει αναμφισβήτητα αυτό το καλοκαίρι ακόμη και στην εκπνοή του... πιο καυτό.

Ο ηθοποιός του «The Bear» φορώντας κατά βάση μόνο τα απολύτως απαραίτητα στην καμπάνια της εταιρείας μόδας για την κολεξιόν φθινόπωρο 2024, η οποία δημοσιοποιήθηκε επίσημα την Τρίτη.

Σε μια φωτογραφία, ο Τζέρεμι φοράει μόνο γκρι μποξεράκι και λευκές κάλτσες… βγάζοντας τους εντυπωσιακούς κοιλιακούς του σε κοινή θέα.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν βλέπουμε και λήψεις του δίπλα στην πισίνα, φορώντας μόνο σκούρο σλιπ, έχοντας παρέα του σκυλάκια.

Πηγή: skai.gr

