Αυτές είναι οι αποχρώσεις μαλλιών που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο του 2024

Η έναρξη κάθε νέας σεζόν είναι η τέλεια αφορμή για να ανανεώσεις την εμφάνισή σου. Μετά από μια καλοκαιρινή περίοδο, είναι ώρα να προετοιμαστείς για τη νέα εποχή, και τι καλύτερο από μια αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών σου για να υποδεχτείς τη νέα σεζόν με στυλ; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς αποχρώσεις που θα δούμε να ξεχωρίζουν αυτό το φθινόπωρο.

Honey Blonde

Το ζεστό και χρυσαφένιο ξανθό παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων. Είναι μια απόχρωση που αναδεικνύει κάθε τόνο επιδερμίδας, χαρίζοντας στα μαλλιά μια λαμπερή, φωτεινή όψη. Αν θέλεις να προσθέσεις ζεστασιά και λάμψη στο look σου, το honey blonde είναι η τέλεια επιλογή.

Espresso Brunette

Αυτή η βαθιά καστανή απόχρωση, που τείνει προς το μαύρο με διακριτικούς σοκολατένιους υποτόνους, είναι ιδανική για τις μελαχρινές που επιθυμούν μια ανανέωση χωρίς μεγάλες αλλαγές. Το espresso brunette δίνει ένταση και βάθος στα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα όμορφο παιχνίδι με το φως, χαρίζοντας διάσταση και λάμψη.

Cherry Red

Ζωντανό, τολμηρό και σέξι, το cherry red είναι η ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να κάνουν μια έντονη δήλωση αυτό το φθινόπωρο. Με έμπνευση από τα ζουμερά κεράσια, αυτή η απόχρωση προσθέτει μια παιχνιδιάρικη διάθεση και χαρίζει ένταση στις εμφανίσεις σου.

Terracotta Hair

Το terracotta hair συνδυάζει τις κόκκινες αποχρώσεις με ζεστές χάλκινες νότες, δημιουργώντας μια φωτεινή και ζεστή αίσθηση. Αυτή η απόχρωση μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε όλο το μήκος των μαλλιών είτε μέσω τεχνικών όπως το balayage ή το ombre, και ταιριάζει σε κάθε τύπο επιδερμίδας, προσφέροντας ακαταμάχητη λάμψη.

All hair blonde

Αν ψάχνεις έναν τρόπο να φωτίσεις τα καστανά μαλλιά σου χωρίς να γίνεις ξανθιά, το bora bora bronde είναι η λύση. Αυτή η απόχρωση συνδυάζει διακριτικά ξανθές και καστανές αποχρώσεις, προσφέροντας ένα φυσικό και φωτεινό αποτέλεσμα. Είναι η τέλεια επιλογή για ένα look που εκπέμπει φρεσκάδα και αέρα ανανέωσης.

Είτε είσαι έτοιμη για μια δραματική αλλαγή, είτε απλώς θέλεις να ανανεώσεις το χρώμα σου, αυτές οι τάσεις θα σου δώσουν όλη την έμπνευση που χρειάζεσαι για το φθινόπωρο.

