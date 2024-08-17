Κλέλια Ανδριολάτου: Αυτό είναι το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεται στις διακοπές της

Οι γυναίκες αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να ανανεώσουμε τα σύνολά μας και να προσθέσουμε νέα στοιχεία που μας επιτρέπουν να τα προσαρμόσουμε για κάθε περίσταση. Ένας από τους πιο εύκολους και αποτελεσματικούς τρόπους για να δώσουμε μια διαφορετική πινελιά στο look μας είναι η προσθήκη των αξεσουάρ. Κοσμήματα, τσάντες, παπούτσια, καπέλα, έτσι απλά μπορούμε να «μεταμορφώσουμε» οποιοδήποτε σύνολο.

Τα statement μαντήλια, που φοριούνται κοντά στο πρόσωπο, είναι ιδιαίτερα αγαπητά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Φέτος το καλοκαίρι, έχουμε δει αυτήν την τάση να κυριαρχεί, με πολλές αγαπημένες Ελληνίδες celebrities να επιλέγουν να φορέσουν μαντήλια στα μαλλιά τους (και όχι μόνο). Τα φοράνε είτε και ως φούστα, είτε και ως tops, καθιστόντας το απόλυτο αξεσουάρ του καλοκαιριού! Αυτή η τάση δεν περιορίζεται μόνο στη σόουμπιζ, αλλά είναι εμφανής και στο καθημερινό street style.

Ανάμεσα σε αυτές που υιοθέτησαν αυτό το trend είναι και η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία επέλεξε να φορέσει μαντήλι στα μαλλιά τόσο κατά τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις στα νησιά, όσο και στις βραδινές εξόδους της στην πόλη.

Οι εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε και αποτελούν το τέλειο inspo:

