Hair tips: Πώς να βρείτε την ιδανική απόχρωση μαλλιών που σας ταιριάζει;

Όταν η απόχρωση των μαλλιών σας ταιριάζει απόλυτα, όλα, από το κούρεμά σας μέχρι το μακιγιάζ και την επιλογή ρούχων, φαίνονται πιο αρμονικά και κολακευτικά. Το μυστικό για να πετύχετε το σωστό χρώμα βρίσκεται στον τόνο του δέρματός σας.

Ο βασικός κανόνας για την επιλογή χρώματος μαλλιών (αν και πολλοί τον παραβιάζουν με επιτυχία) είναι να μην ξεφεύγετε περισσότερο από δύο τόνους από το φυσικό σας χρώμα, είτε πρόκειται για πιο ανοιχτό, είτε για πιο σκούρο. Έτσι, το αποτέλεσμα δείχνει πιο φυσικό, οι ρίζες δεν είναι τόσο εμφανείς και το χρώμα αποκτά μεγαλύτερο βάθος και διάσταση. Από εκεί και πέρα, παίζοντας με τους διαφορετικούς τόνους, τις αποχρώσεις και την τοποθέτηση των χρωμάτων, μπορείτε να δημιουργήσετε το look που επιθυμείτε.

Λάβετε υπόψη τον τόνο της επιδερμίδας σας

Αν έχετε προσπαθήσει ποτέ να ταιριάξετε την απόχρωση του foundation ή του concealer σας, θα ξέρετε ότι οι τόνοι του δέρματος γενικά κατηγοριοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: θερμοί, ψυχροί και ουδέτεροι. Οι θερμοί τόνοι επιδερμίδας συνδυάζονται συνήθως με ζεστά χρώματα μαλλιών, όπως το χρυσό ξανθό ή το καραμελένιο καστανό. Οι ψυχροί τόνοι επιδερμίδας ταιριάζουν με ψυχρές αποχρώσεις όπως το πλατινέ ή το σταχτί καστανό. Τέλος, οι ουδέτεροι τόνοι δέρματος είναι ευέλικτοι και μπορούν να υποστηρίξουν τόσο ζεστές, όσο και ψυχρές αποχρώσεις.

Μην ξεχνάτε τον υποτόνο της επιδερμίδας σας

Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη και τον υπότονό σας, δηλαδή αν το δέρμα σας έχει ροζ, κίτρινη ή ελαιώδη απόχρωση. Για να τον εντοπίσετε, κοιτάξτε τις φλέβες στον καρπό σας. Αν οι φλέβες σας φαίνονται μπλε ή μωβ, πιθανότατα έχετε ψυχρό τόνο. Αν φαίνονται πράσινες, τότε έχετε θερμό τόνο. Αυτός είναι και ο λόγος που η δοκιμή foundation ή concealer στον καρπό σας είναι τόσο αποτελεσματική.

Photos inspo

Δείτε παλιές σας φωτογραφίες, ειδικά από την παιδική σας ηλικία, για να πάρετε έμπνευση. Το φυσικό σας χρώμα, όπως το είχε φτιάξει η φύση, είναι ένας ασφαλής οδηγός για να βρείτε μια απόχρωση που θα σας ταιριάζει άψογα. Εναλλακτικά, δείτε φωτογραφίες διασημοτήτων που σας μοιάζουν. Επιλέξτε κάποιον με παρόμοια χαρακτηριστικά και περιορίστε τις επιλογές σας σε ένα συγκεκριμένο χρώμα.

Βαφή στο κομμωτήριο

Ένας επαγγελματίας κομμωτής μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε το ακριβές χρώμα που ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας και στο επίπεδο συντήρησης που είστε διατεθειμένοι να κάνετε. Για παράδειγμα, αν έχετε μαύρα μαλλιά και θέλετε να γίνετε ξανθιά, θα χρειαστούν αρκετά ραντεβού για να το πετύχετε. Όσο πιο σκούρο είναι το φυσικό σας χρώμα, τόσο περισσότερη δουλειά χρειάζεται για να το ανοίξετε. Αυτό σημαίνει περισσότερα ραντεβού στο κομμωτήριο και μεγαλύτερο κίνδυνο φθοράς.

Beauty tip: Προετοιμάστε τα μαλλιά σας πριν από το ραντεβού. Ιδανικά πρέπει το προηγούμνεο βράδυ να έχετε λούσει τα μαλλιά σας μόνο με σαμπουάν και λίγο conditioner, χωρίς να εφαρμόσετε κανένα προϊόν styling. Την ημέρα του ραντεβού, φροντίστε τα μαλλιά σας να είναι πλήρως στεγνά, για να είναι έτοιμα για βαφή.

Όποιο χρώμα κι αν επιλέξετε, μην ξεχνάτε να φροντίζετε και να προστατεύετε τα μαλλιά σας!

