Gua Sha: Είναι τελικά το «κλειδί» για πιο απαλό και λαμπερό δέρμα;

Το Gua Sha έχει κερδίσει δημοτικότητα ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία ομορφιάς και έχει γίνει απαραίτητο κομμάτι της skincare ρουτίνας πολλών. Συχνά χρησιμοποιείται πριν από το μακιγιάζ και σε διάφορες φάσεις της καθημερινότητας.

Αλλά τι ακριβώς είναι το Gua Sha και πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να το χρησιμοποιήσουμε; Σύμφωνα με την Katie Brindle, που μίλησε στο net-a-porter.com, αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι το μυστικό για μια πιο λαμπερή και υγιή επιδερμίδα, αλλά και για έναν πιο ξεκούραστο ύπνο.

Τι είναι το Gua Sha;

Το Gua Sha προέρχεται από την παραδοσιακή κινεζική ιατρική και βασίζεται στη χρήση ενός επίπεδου, λείου εργαλείου, συνήθως φτιαγμένου από νεφρίτη ή άλλο κρύσταλλο, που περνά απαλά πάνω από το δέρμα. Η λέξη «gua» σημαίνει χάιδεμα ή τρίψιμο και το «sha» αναφέρεται σε ερυθρότητα ή εξάνθημα. Ενώ οι παραδοσιακοί κινέζοι θεραπευτές εφαρμόζουν έντονη πίεση στο δέρμα, στο πρόσωπο απαιτείται πιο ήπια προσέγγιση για να επωφεληθούμε από τις ιδιότητές του.

Η Katie Brindle, θεραπεύτρια κινεζικής ιατρικής υποστηρίζει, «το Gua Sha χαλαρώνει τους μύες, κάνει την ενέργεια και το αίμα να κινούνται και μετατοπίζει τυχόν πρηξίματα. Ενισχύει την κυκλοφορία - ορισμένες μελέτες δείχνουν έως και 400% - η οποία απομακρύνει τις τοξίνες και φέρνει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά». Περιγράφεται καλύτερα ως μια λειτουργική μίξη μασάζ και γυμναστικής, βοηθά στην απελευθέρωση της έντασης -είναι καταπληκτικό για την αντιμετώπιση πονοκεφάλων και σφιγμένου σαγονιού- και κάνει το δέρμα να δείχνει σφριγηλό, λαμπερό και πιο υγιές.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Gua Sha;

«Μπορείτε να κάνετε Gua Sha στο πρόσωπο, το σώμα και το τριχωτό της κεφαλής, και είναι καλύτερο να το χρησιμοποιείτε με νερό (για παράδειγμα στο ντους) ή με κάποιο λάδι, αλλά ποτέ σε γυμνό δέρμα, λέει η Brindle. «Κρατήστε το εργαλείο επίπεδο στο δέρμα, κάτω από τα μάτια ή πάνω από τυχόν κοκκινίλες, για να καταπραΰνετε και να ξεφουσκώνετε.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την κυρτή πλευρά και δουλέψτε το πάνω στο δέρμα, κάνοντας πάντα μικρές κινήσεις προς μία μόνο κατεύθυνση, όχι μπρος-πίσω», λέει. «Τρίψτε το κατά μήκος του λαιμού, δουλέψτε το με μικρές οριζόντιες κινήσεις πάνω από το κόκκαλο των φρυδιών για να το ανασηκώσετε, ή κρατήστε το και πιέστε το προς τα πάνω ανάμεσα στα φρύδια για να απελευθερώσετε την ένταση. Αν θέλετε να αντιμετωπίσετε το πρήξιμο, δουλέψτε ελαφρά για να μετακινήσετε το υγρό κάτω από το δέρμα και στη συνέχεια πιο σταθερά για να χαλαρώσετε τους μυς».

Είναι καλύτερα να το χρησιμοποιώ πρωί ή βράδυ;

Η τεχνική του Gua Sha παραμένει η ίδια είτε το εφαρμόζετε το πρωί, είτε το βράδυ. Ωστόσο, το βράδυ μπορείτε να εστιάσετε περισσότερο στον αυχένα και το σαγόνι για να προάγετε τον ύπνο και να απελευθερώσετε την ένταση της ημέρας. Το πρωί, που το δέρμα συχνά φαίνεται πιο κουρασμένο και πρησμένο, μπορείτε να εστιάσετε στο λαιμό, τα μάγουλα και τα μάτια για να ανανεώσετε την εμφάνισή σας.

Ποιο κρυστάλλινο Gua Sha να επιλέξω;

Ο νεφρίτης είναι γνωστός για τις εξισορροπητικές του ιδιότητες και την ικανότητά του να δροσίζει το δέρμα, κάνοντάς τον ιδανικό για αποσυμφόρηση και αντιμετώπιση φλεγμονών. Ο ροζ χαλαζίας συνδέεται με την καρδιά και είναι ιδανικός για το λαιμό και το στήθος, αλλά μπορεί να είναι διεγερτικός, οπότε είναι καλύτερα να αποφεύγεται το βράδυ. Ο αμέθυστος είναι κατάλληλος για τη νύχτα και τον χειμώνα, ενώ ο κιτρίνης είναι ιδανικός για το καλοκαίρι και τα πρωινά.

Ο πραγματικός γνώστης των κρυστάλλων γνωρίζει ότι πρέπει πρώτα να καθαρίσει τον κρύσταλλο του από προηγούμενες αρνητικές ενέργειες πλένοντάς τον και στη συνέχεια αφήνοντάς τον έξω κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά τη διάρκεια της πανσελήνου. Αλήθεια ή μύθος, αυτό το τελετουργικό προτείνει έναν ωραίο τρόπο για να καθαρίσετε τους κρυστάλλους σας και να τους κάνετε εντελώς δικούς σας!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.