Vitamin C: Γιατί η επιδερμίδα σου την έχει περισσότερη ανάγκη το καλοκαίρι;

Είναι ευρέως γνωστό πως το κολλαγόνο είναι το θεμέλιο της σφριγηλότητας και της ελαστικότητας του δέρματος. Ωστόσο, διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά το κολλαγόνο, το οποίο μειώνεται φυσιολογικά μετά την ηλικία των 25 ετών. Ένας από αυτούς είναι οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, οι οποίες προκαλούν οξείδωση και καταστροφή του κολλαγόνου, οδηγώντας σε προβλήματα όπως οι ρυτίδες, η χαλάρωση και οι δυσχρωμίες.

Αν και αυτά τα προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, το καλοκαίρι, με την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Οι δερματολόγοι συστήνουν την αυξημένη χρήση της βιταμίνης C κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, καθώς αυτή η ισχυρή αντιοξειδωτική βιταμίνη μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην προστασία του δέρματος από τις φθορές που προκαλεί ο ήλιος.

Μια συχνή παρανόηση είναι ότι η βιταμίνη C είναι φωτοευαίσθητη, όμως στην πραγματικότητα είναι ένα αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό που βοηθά στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών που δημιουργούνται από την ηλιακή ακτινοβολία. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνει τον κίνδυνο βλάβης του δέρματος και την φωτογήρανση, ενώ ταυτόχρονα προάγει την παραγωγή κολλαγόνου, κάνοντας το δέρμα πιο σφριγηλό και ελαστικό.

Καθαρισμός με Βιταμίνη C

Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση ενός σταθεροποιημένου ορού βιταμίνης C κάθε πρωί, συνδυαστικά με άλλες εντατικές θεραπείες. Οι ενυδατικές κρέμες με βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες καθώς απομακρύνουν τις ακαθαρσίες και την περίσσεια σμήγματος, διατηρώντας το δέρμα καθαρό και ελεύθερο από εξάρσεις ακμής. Ο βαθύς καθαρισμός του δέρματος βελτιώνει επίσης την απορρόφηση των αντηλιακών και άλλων τοπικών προϊόντων, προετοιμάζοντας το δέρμα για την ηλιακή έκθεση με τον καλύτερο τρόπο.

Καλοκαιρινή φροντίδα δέρματος για ενίσχυση του κολλαγόνου

Η βιταμίνη C όχι μόνο προστατεύει από τον ήλιο, αλλά όταν συνδυάζεται με άλλους παράγοντες όπως το φερουλικό οξύ και τη βιταμίνη Ε, η προστασία αυτή γίνεται ακόμα πιο ισχυρή. Ο συνδυασμός αυτών των αντιοξειδωτικών βοηθά στην αντιμετώπιση της ερυθρότητας και προστατεύει το δέρμα από μακροπρόθεσμες φθορές.

Για μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή ρουτίνα φροντίδας του δέρματος, οι ειδικοί προτείνουν τα εξής βήματα:

-Χρήση τοπικών αντιοξειδωτικών όπως οι οροί με βιταμίνη C, E και φερουλικό οξύ, ειδικά πριν από την ηλιακή έκθεση.

-Εφαρμογή προϊόντων με υαλουρονικό οξύ και πεπτίδια το βράδυ για την αναδόμηση και διατήρηση της υγείας του δέρματος.

-Αποφυγή υπερβολικής απολέπισης και παρακολούθηση για τυχόν σημάδια ηλιακής βλάβης.

-Απαλός αλλά αποτελεσματικός καθαρισμός για την απομάκρυνση αντηλιακού και ιδρώτα.

-Τακτική εφαρμογή αντηλιακού με SPF 50+ κάθε δύο ώρες, ιδιαίτερα μετά από το κολύμπι ή την εφίδρωση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.