Είσαι έτοιμη για την επιστροφή των «concealer lips»;

Η τάση ομορφιάς που νόμιζες πως είχε χαθεί για πάντα επιστρέφει. Μια φορά και έναν καιρό σήμα κατατεθέν του Y2K μακιγιάζ, τα «concealer lips» ξανακερδίζουν τη θέση τους στις πασαρέλες και τα κόκκινα χαλιά και έχουμε όλες τις λεπτομέρειες για το πώς να πετύχεις το ανανεωμένο look με μοντέρνα προσέγγιση.

Αχ, ο κυκλικός χαρακτήρας των τάσεων ομορφιάς. Όπως ακριβώς και η μόδα επαναφέρει παλιές στυλιστικές επιλογές, έτσι και το νεσεσέρ μας μοιάζει να βιώνει ένα νοσταλγικό déjà vu. Θυμάσαι τις αρχές των 2000s, όταν τα "concealer lips" μας έκαναν να μοιάζουμε με κομπάρσους από ταινία με ζόμπι; Λοιπόν, κράτα το μολύβι χειλιών σου κοντά, γιατί τα νέα nudes κάνουν comeback – αλλά αυτή τη φορά με μια εκδοχή τόσο φρέσκια που θα έκανε τις παλιότερες εκδοχές να ζηλέψουν.

Τότε, η δημιουργία του πολυπόθητων nude lips σήμαινε να αρπάξεις το κονσίλερ σου, καταλήγοντας σε ένα ματ, μονοδιάστατο look που, εκ των υστέρων, δεν κολάκευε καθόλου την επιδερμίδα μας. Γρήγορα μπροστά στο 2025, και η βιομηχανία της ομορφιάς έχει ωριμάσει. Τα σημερινά nudes αφορούν τη διάσταση, την ενυδάτωση και – τολμάμε να πούμε – την προσωπικότητα.

Βλέπουμε ξανά ενδιαφέρον για τα πολύ ανοιχτόχρωμα ή ψυχρών τόνων nude χείλη. Είναι edgy και αφήνουν τα μάτια στο επίκεντρο, και νομίζω ότι έχουμε κουραστεί πια από όλους αυτούς τους ζεστούς τόνους.

Ειδικοί, αποδίδουν αυτήν την επιστροφή στην αναβίωση των μολυβιών χειλιών. Χρησιμοποιούνται κυρίως για να δώσουν όγκο, ορίζοντας το περίγραμμα με πιο σκούρα απόχρωση, ενώ ένα πιο ανοιχτό κραγιόν στο κέντρο δημιουργεί ένα ombré αποτέλεσμα. Η τάση του concealer lip επιστρέφει, αλλά σε αντίθεση με τις αρχές των 2000s, όπου συχνά ήταν απλώς ένα χλωμό χείλος που “χάνονταν” στο δέρμα, η σύγχρονη εκδοχή περιλαμβάνει μολύβι χειλιών για να δώσει ορισμό και ισορροπία.

Αλλά πώς αποφεύγουμε το φαντασμαγορικό look

Το κλειδί είναι να φαίνεται το δέρμα υγιές και ζεστό. Πολλή προετοιμασία με ενυδατική, bronzer και highlighter για να “ζωντανέψει” η επιδερμίδα, συν λίγη ζεστασιά στα μάτια για να μη φαίνονται τα χείλη υπερβολικά ψυχρά ή άτονα. Δεν είναι μόνο το χρώμα που έχει εξελιχθεί – και η σύνθεση των προϊόντων έχει ανανεωθεί. Ξεχάστε τις παλιές, ξηρές και cakey υφές. Τα nude χείλη του σήμερα έχουν ενυδατικές, σατινέ υφές που φαίνονται – και νιώθουν – υπέροχα. Τότε χρησιμοποιούσαμε concealer ή foundation για να δημιουργήσουμε nude χείλη, που συχνά φαίνονταν ξηρά και άχαρα. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο με τις νέες φόρμουλες – μπορούμε να σβήνουμε, να αναμειγνύουμε και να παίζουμε με τις αποχρώσεις πολύ πιο ελεύθερα.

Πώς να υιοθετήσεις το trend σωστά

Απλά διασκέδασε με το look. Δοκίμασε πιο σκούρο μολύβι χειλιών με ανοιχτό κραγιόν στο κέντρο. Αν δε θέλεις να το πας full ψυχρό, μπορείς να προσθέσεις ένα πιο θερμό κραγιόν στη μέση. Υπάρχουν άπειρες nude αποχρώσεις – ξεκίνησε αποφασίζοντας το φινίρισμα. Ματ για editorial look, σατινέ για φυσικό αποτέλεσμα ή glossy για πιο γεμάτα, λαμπερά χείλη. Στη συνέχεια, επίλεξε τον ιδανικό υποτόνο (ροζ, ροδακινί ή μπεζ) που ταιριάζει με την επιδερμίδα σου.

Μια DIY προσέγγιση: Ξεκίνα με το αγαπημένο σου ουδέτερο κραγιόν και ανάμειξέ το με λίγο concealer για να ψυχράνεις και να ανοίξεις τον τόνο. Εφάρμοσέ το στο κέντρο των χειλιών και σβήσε προς τα έξω για πιο φυσικό, φορέσιμο αποτέλεσμα.

Καθώς αποχαιρετούμε τους υπερβολικά ζεστούς τόνους των προηγούμενων ετών, τα “νέα nudes” μας προσκαλούν να εξερευνήσουμε μια πιο ψυχρή, edgy παλέτα. Με βελτιωμένες φόρμουλες και έμφαση στην ατομικότητα, αυτή η τάση αποδεικνύει πως μερικές φορές η επιστροφή στο παρελθόν μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ πιο όμορφο παρόν.

