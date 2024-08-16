BB nails: Η τάση στο μανικιούρ που υιοθετούν όλα τα «clean» girls

Μια ακόμα τάση στα νύχια έρχεται να ανανεώσει τα κλασικά nude μανικιούρ, δίνοντάς τους μια νέα, πιο φρέσκια πινελιά. Ας γνωρίσουμε τα BB Nails, το trend που κερδίζει έδαφος και αγαπούν οι γυναίκες που το μόνο που αναζητούν στα χέρια τους είναι... λίγη κομψότητα!

Όπως ακριβώς το «no make-up make-up» look δημιουργεί την εντύπωση μιας φυσικής, αψεγάδιαστης επιδερμίδας, έτσι και τα BB Nails στοχεύουν σε ένα φυσικό, καθαρό αποτέλεσμα στα νύχια. Το μανικιούρ αυτό είναι ιδανικό για την clean girl αισθητική που κυριαρχεί στα social media, προσφέροντας ένα «your nails but better» αποτέλεσμα.

Αλλά τι ακριβώς είναι τα BB Nails;

Εμπνευσμένα από την απαλή, λαμπερή υφή μιας BB κρέμας για το πρόσωπο, αυτή η τάση ζητά ένα απόλυτα λείο, λαμπερό nude χρώμα για τα νύχια. Το αποτέλεσμα είναι μίνιμαλ, κομψό και, φυσικά, εύκολο στη συντήρηση, με τα νύχια να δείχνουν υγιή, καθαρά και τέλεια περιποιημένα. Η απόχρωση του βερνικιού που χρησιμοποιείται για τα BB Nails δεν πρέπει να είναι ίδια με τον τόνο της επιδερμίδας, αλλά ελαφρώς πιο φωτεινή, ώστε να την αναδεικνύει.

Το καλύτερο με αυτή την τάση είναι ότι ταιριάζει σε όλους τους τόνους επιδερμίδας και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σου. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για διάφορα nail art ή ακόμα και για ένα γαλλικό μανικιούρ. Σίγουρα αξίζει να το δοκιμάσεις αυτό το καλοκαίρι!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.