Reverse Highlights: Η hot τάση στα μαλλιά που αφαιρεί χρόνια από το πρόσωπo

Οι αντεστραμμένες ανταύγειες είναι η νέα hot τάση που κερδίζει έδαφος αυτή τη σεζόν, καθώς προσφέρουν ένα μοναδικό εφέ που φωτίζει το πρόσωπο και ανανεώνει την εμφάνιση. Σε αντίθεση με τις κλασικές ανταύγειες, που χαρίζουν φως στις ρίζες, αυτή η τεχνική επικεντρώνεται στο σκούραιμα των άκρων, δημιουργώντας μια αντίστροφη εκδοχή του δημοφιλούς μπαλαγιάζ.

Αντί να δίνουν φως στις άκρες, οι αντεστραμμένες ανταύγειες δημιουργούν έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό πιο σκούρων και πιο ανοιχτόχρωμων τόνων, προσφέροντας περισσότερη διάσταση και βάθος στα μαλλιά. Αυτό το αποτέλεσμα φωτίζει το πρόσωπο και προσδίδει μεγαλύτερη λάμψη, κάνοντάς το ιδανικό για όσες θέλουν να ανανεώσουν την εμφάνισή τους χωρίς να αποκαλύπτουν τα γκρίζα μαλλιά τους.

Η τεχνική αυτή, όπου οι άκρες και τα μεσαία τμήματα των μαλλιών χρωματίζονται πιο σκούρα, ενώ οι ρίζες παραμένουν σε ανοιχτόχρωμο ή φυσικό τόνο, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα σε γυναίκες άνω των 50, καθώς βοηθά στο να κρυφτούν τα γκρίζα μαλλιά με διακριτικό τρόπο. Ήδη η Τζένιφερ Άνιστον έχουν υιοθετήσει την τάση προσδίδοντας στα μαλλιά της μια φυσική, αλλά και ανανεωμένη εμφάνιση.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για αυτή την τάση

Οι αντεστραμμένες ανταύγειες είναι κατάλληλες για κάθε τύπο μαλλιών, είτε είναι ίσια, σγουρά ή κυματιστά. Προσθέτουν βάθος και διάσταση, κάνοντας τα λεπτά ή ίσια μαλλιά να φαίνονται πιο πλούσια. Επιπλέον, αυτή η τεχνική απαιτεί λιγότερη συντήρηση σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ανταύγειες, καθώς οι σκούρες αποχρώσεις αναμειγνύονται καλύτερα με την φυσική ανάπτυξη των μαλλιών. Μπορούν επίσης να συνδυαστούν άψογα με άλλες τεχνικές όπως το όμπρε ή το σομπρέ, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Οι αντεστραμμένες ανταύγειες είναι μια έξυπνη επιλογή για όσες θέλουν να καμουφλάρουν τα γκρίζα μαλλιά τους χωρίς τη συνεχή ανάγκη για βαφή, καθώς τα σκούρα τμήματα βοηθούν τα γκρίζα να αναμειγνύονται με φυσικό τρόπο, μειώνοντας την ορατότητά τους.

