Beauty secrets: 10 tips για την προστασία των μαλλιών στη θάλασσα

Το καλοκαίρι τα μαλλιά μας εκτίθενται σε ήλιο, θάλασσα και ζέστη, με αποτέλεσμα να χάνουν την υγρασία τους και να φαίνονται λιγότερο λαμπερά και υγιή. Για να προστατεύσετε τα μαλλιά σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές από κορυφαίους hairstylists:

Ιδανικό κούρεμα και χρώμα: Επιλέξτε ένα εύκολο στη συντήρηση κούρεμα που ταιριάζει στη φυσική υφή των μαλλιών σας. Για το χρώμα, προτιμήστε μια απόχρωση έναν-δύο τόνους πιο σκούρα από τη συνήθη, ώστε να ανοίξει φυσικά από τον ήλιο και τη θάλασσα.

Απλά hairstyles: Οι αλογοουρές και τα επιμελώς ατημέλητα hairstyles είναι ιδανικά για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, προσφέροντας στυλ και ευκολία.

Αντηλιακή προστασία: Όπως το δέρμα, έτσι και τα μαλλιά χρειάζονται αντηλιακή προστασία. Χρησιμοποιήστε αντηλιακά προϊόντα για τα μαλλιά πριν βγείτε στον ήλιο και ψεκάστε συχνά κατά την παραμονή σας στην παραλία.

Βρέξτε τα μαλλιά πριν το μπάνιο: Βρέξτε τα μαλλιά σας με νερό βρύσης πριν βουτήξετε στη θάλασσα ή την πισίνα για να μειώσετε την απορρόφηση αλατιού και χλωρίου.

Ξέπλυμα μετά το μπάνιο: Μετά τη θάλασσα, ξεπλύνετε τα μαλλιά σας με νερό βρύσης και στη συνέχεια ψεκάστε τα με το αντιηλιακό μαλλιών σας.

Αποφυγή σπασίματος: Μην βουρτσίζετε μαλλιά σας ενώ είναι βρεγμένα. Προτιμήστε χτένα με αραιά δόντια για να μειώσετε το σπάσιμο της τρίχας.

Ενυδάτωση: Εάν τα μαλλιά σας είναι ξηρά, χρησιμοποιήστε conditioner πριν από το αντηλιακό spray για επιπλέον ενυδάτωση.

Χλιαρό Νερό: Αποφύγετε το πολύ ζεστό νερό στο λούσιμο και ξεπλύνετε τα μαλλιά σας με κρύο νερό για περισσότερη λάμψη.

Leave-In Conditioner: Χρησιμοποιήστε leave-in conditioner μετά το λούσιμο για να προστατεύσετε τα μαλλιά από τον ήλιο και τη θάλασσα.

Αποφυγή θερμότητας: Αποφύγετε τη χρήση σεσουάρ και σίδερου μαλλιών στις διακοπές και επιλέξτε φυσικά προϊόντα styling.

Με αυτές τις απλές, αλλά αποτελεσματικές συμβουλές, μπορείτε να διατηρήσετε τα μαλλιά σας υγιή και λαμπερά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πηγή: skai.gr

