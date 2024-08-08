O Jin των BTS είναι το νέο πρόσωπο του οίκου Gucci

Ο Jin των BTS είναι το νεότερο πρόσωπο του Gucci. Ο Jin ορίστηκε παγκόσμιος πρεσβευτής του ιταλικού οίκου μόδας, ισχυρή δύναμη της k-pop θα εκπροσωπεί το brand σε σημαντικές εκδηλώσεις και θα εμφανιστεί στις μελλοντικές προωθητικές του καμπάνιες.

Σε δήλωσή του για τον νέο του ρόλο, ο Jin, ο οποίος έχει ήδη φορέσει δημιουργίες του οίκου σε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις του, επαίνεσε τη «μακροχρόνια κληρονομιά και τον νεωτερισμό του Gucci».

«Είναι σημαντικό και συναρπαστικό να εντάσσεσαι σε έναν οίκο, όπως ο Gucci» εξήγησε.

.@BTS_twt's Jin has been named the latest global ambassador of Gucci! pic.twitter.com/5cbDkss2vF — BTS Charts & Translations (@charts_k) August 7, 2024

Ο διευθυντής δημιουργικού του Gucci, Σάμπατο ντε Σάρνο, πρόσθεσε ότι «η ζεστή και ευγενική προσωπικότητα του Jin είναι πραγματικά μαγνητική και το στυλ του είναι απλά μοναδικό. Είναι ένας γενναιόδωρος και εξαιρετικός καλλιτέχνης που είναι σε θέση να συγκινεί τον κόσμο με τη μουσική του και αυτό κάνει ακόμη μεγαλύτερη την τιμή που μοιραζόμαστε αυτό το ταξίδι μαζί του».

Ο Jin, ο οποίος συμμετείχε ως λαμπαδηδρόμος εκπροσωπώντας τη Νότια Κορέα στη λαμπαδηδρομία των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι είναι το πρώτο μέλος του BTS που απολύθηκε από τον στρατό.

Ο οίκος Gucci θέλει να δημιουργήσει μια ισχυρότερη σχέση με τη Νότια Κορέα, όπου σχεδιάζει να υλοποιήσει την πρωτοβουλία του «Πολιτιστικού Μήνα Gucci» για να γιορτάσει τον κορεατικό πολιτισμό αυτόν τον Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

