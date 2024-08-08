Contouring: Πώς να επιλέξετε την ιδανική απόχρωση που σας ταιριάζει ανάλογα με το δέρμα σας

Όταν δημιουργείτε ένα eye look, είναι σημαντικό να επιλέγετε σκιές που ταιριάζουν με το χρώμα των ματιών σας. Ομοίως, όταν βάφετε τα χείλη σας, προσπαθήστε να επιλέξετε αποχρώσεις που συνδυάζονται με τον τόνο της επιδερμίδας σας ή την απόχρωση των μαλλιών σας.

Θέλετε όλα να είναι αρμονικά μεταξύ τους. Ωστόσο, αν νομίζετε ότι οι επιλογές σας περιορίζονται μόνο εδώ, κάνετε λάθος. Εξίσου σημαντικό είναι να διαλέγετε τις σωστές αποχρώσεις για contouring που να ταιριάζουν με τον τόνο του δέρματός σας, για ένα ομοιόμορφο και κολακευτικό αποτέλεσμα. Δείτε πώς!

Πειραματιστείτε με τις αποχρώσεις

Μια παλέτα contouring είναι ιδανική για να ξεκινήσετε, καθώς περιέχει όλες τις αποχρώσεις που χρειάζεστε για να πειραματιστείτε. Στην παλέτα θα βρείτε και την κατάλληλη απόχρωση για το δέρμα σας. Το καλό με αυτές τις παλέτες είναι ότι σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε την τέλεια απόχρωση αναμειγνύοντας διάφορα χρώματα μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδυάσετε μια πιο ανοιχτή απόχρωση με μια πιο σκούρα για να δημιουργήσετε ένα πιο ήπιο αποτέλεσμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απόχρωση που πιστεύετε ότι είναι ιδανική για το δέρμα σας και να φωτίσετε την περιοχή κάτω από το contouring με πιο ανοιχτές αποχρώσεις. Πειραματιστείτε με τα χρώματα μέχρι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα!

Επιλέξτε αποχρώσεις που μιμούνται τις φυσικές σκιάσεις του προσώπου σας

Για να πετύχετε ένα φυσικό look που δεν προδίδει το contouring, χρησιμοποιήστε αποχρώσεις που πλησιάζουν τις φυσικές σκιάσεις του προσώπου σας.

-Για ανοιχτές και μέτριες επιδερμίδες: Επιλέξτε ουδέτερες αποχρώσεις, όπως το ανοιχτό μπεζ.

-Για πιο μαυρισμένα δέρματα: Διαλέξτε αποχρώσεις με χρυσούς υποτόνους για να διατηρήσετε το bronzed look.

-Για πολύ σκούρες επιδερμίδες: Χρησιμοποιήστε τις πιο σκούρες αποχρώσεις, όπως το σκούρο καφέ, για να αποφύγετε την γκρίζα απόχρωση στο contouring.

Cream Vs. Powder Contouring

Το contouring πρέπει να φαίνεται σαν φυσική σκιά που δημιουργείται από τη δομή των οστών του προσώπου σας, όχι σαν μακιγιάζ. Έτσι, θα τονίσετε τα ζυγωματικά σας και θα δώσετε στο πρόσωπό σας μια γεωμετρική και λεπτή εμφάνιση. Πολλοί makeup artists συνιστούν τη χρήση είτε πιο σκούρων concealers για contouring, είτε cream προϊόντων. Αυτά γίνονται ένα με το δέρμα, προσφέροντας ένα φυσικό look.

Για απλό contouring, χρησιμοποιήστε μια απόχρωση. Για πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα με σμιλεμένες γραμμές, θα χρειαστείτε δύο τόνους για να πετύχετε την τέλεια φωτοσκίαση στην επιδερμίδα.

Τα προϊόντα contouring σε πουδρένια μορφή είναι πιο ελαφριά και κατάλληλα για αρχάριες, καθώς είναι δύσκολο να το παρακάνετε. Μια παλέτα θα σας εξυπηρετήσει όλο τον χρόνο, ακόμα και αν το δέρμα σας μαυρίζει το καλοκαίρι.

Αν θέλετε ένα πιο σκούρο και δραματικό αποτέλεσμα (ιδανικό για φωτογραφίες), μπορείτε να κάνετε το contouring με ένα κρεμώδες προϊόν και στη συνέχεια να το ενισχύσετε με ένα powder προϊόν από πάνω. Έτσι, το αποτέλεσμα θα διαρκέσει περισσότερο!

