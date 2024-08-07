Back to 2003: Τα μυστικά πίσω από το iconic look της Beyoncé για το εξώφυλλο του «Dangerously in Love»

Πριν από λίγες ημέρες με είχε πιάσει μια νοσταλγία για τα παιδικά μου χρόνια και τη μουσική που άκουγα τότε και έκατσα να ψάξω παλιά cd ξεσηκώνοντας τις συλλογές της μητέρας μου. Βασικά, νομίζω πιο πολύ νοσταλγία με είχε πιάσει για το πώς ακούγαμε μουσική τότε σε σύγκριση με το τώρα και κάπως ήθελα να θυμηθώ αυτά τα ωραία χρόνια, αλλά συνεχίζουμε.

Εκεί που έψαχνα λοιπόν τα cd που άκουγα non stop και χόρευα μικρή βρήκα το απόλυτο album της Beyonce, «Dangerously in Love», το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2003 (γεννήθηκα το 2002 αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία ήταν από τα αγαπημένα μου). Θυμάμαι από μικρή, μόλις έπιανα στα χέρια μου αυτό το cd να χαζεύω τη φωτογραφία του εξωφύλλου που είχε και πιο συγκεκριμένα μου έκανε εντύπωση το πόσο λαμπερή και όμορφη ήταν σε αυτή τη φωτογραφία μιας και δεν κρύβω ότι έχω αδυναμία σε οτιδήποτε λάμπει (μ’ άρεσε το top με τα διαμάντια και το γεμάτο λάμψεις μακιγιάζ της).

Πού θέλω να καταλήξω; Ότι με αφορμή αυτή τη νοσταλγία που με έπιασε, έκατσα και έψαξα και βρήκα όλα τα μυστικά που κρύβονται πίσω από το τότε εμβληματικό look της Beyonce για τη φωτογράφιση του εξωφύλλου της για το άλμπουμ «Dangerously in Love». Από το εντυπωσιακό τοπ με τα διαμάντια, μέχρι το ονειρικό makeup look της που ακτινοβολεί πάμε να τα δούμε όλα.

Πίσω στο 2003: Όλα τα μυστικά για το εντυπωσιακό μακιγιάζ της Beyonce

Υπεύθυνη γι’ αυτό το ωραίο μακιγιάζ ήταν η makeup artist Mally Roncal. Την πρώτη φορά που η Mally Roncal έκανε μακιγιάζ στην Beyoncé, ήταν πραγματικά εκτός προγράμματος. «Ήταν κυριολεκτικά μια κατάσταση της τελευταίας στιγμής, που αποδείχθηκε να είναι πολύ χαρακτηριστική για το μακιγιάζ της Beyoncé», είχε αναφέρει η Roncal σε συνέντευξή της στο NewBeauty.

Φυσικά, αναφέρεται στο εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ του 2003 «Dangerously in Love», στο οποίο η Beyoncé φοράει ένα τοπ με διαμάντια και ήταν άκρως εντυπωσιακή.

Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς το δέρμα της ήταν τόσο λαμπερό, όσο το top της συνέχιζε να διαβάζεις.

Αυτό το look συνέβαλλε στο να οριστεί το μακιγιάζ και εγκαινίασε μια εποχή όπου αποδεχόμασταν την αληθινή, φυσική ομορφιά», λέει η Roncal. Η φωτογραφία είναι τόσο εμβληματική που βρίσκεται στο Μουσείο Smithsonian. Μια fun στιγμή που θυμάται από τότε ήταν η Tina Knowles, η μητέρα της Beyoncé, έφερε το τοπ με τα διαμάντια και μερικές επιλογές για να το συνδυάσει από κάτω. Ωστόσο, η Beyoncé ήθελε απλά να φοράει τζιν, οπότε ο φωτογράφος έφερε μερικά δικά του, τα οποία εν τέλη φοράει στη φωτογραφία.

Η Roncal έχει πολλές ιστορίες από τα backstage εκείνης της ξεχωριστής ημέρας. Ανέφερε πώς δημιούργησε αυτό το διαχρονικό look στην ίδια την Queen B και πώς τα χρόνια που δούλεψε με τη σταρ βοήθησαν να διαμορφωθεί το Mally Beauty (το δικό της brand).

Δεν φορούσε foundation

Η Beyoncé στη φωτογράφιση δεν φορούσε σχεδόν καθόλου foundation. Το πρώτο πράγμα που θυμάται η Roncal παρατηρώντας στην Beyoncé είναι ότι το δέρμα της «ήταν πραγματικά αψεγάδιαστό». Για να το πετύχει αυτό το μυστικό κρύβεται στο ότι δεν χρησιμοποίησε σχεδόν καθόλου foundation για αυτό το look.

«Ήταν τόσο όμορφη. Δεν ήθελα να καλύψω τίποτα από αυτό», λέει η Roncal. «Πάντα μου αρέσει να αναδεικνύω πόσο απίστευτα όμορφη είναι. Αυτό με βοήθησε να ξανασκεφτώ τι είναι το μακιγιάζ». Αν και η Roncal σημειώνει ότι είναι κορίτσι της δεκαετίας του '80 και λατρεύει το πλήρες glam, ξέρει ότι δεν ταιριάζει σε κάθε περίσταση.

«Μια μεγάλη φιλοσοφία που έχω είναι ότι δεν χρειάζεται να φοράμε foundation συνέχεια», λέει. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, η Roncal χρησιμοποίησε ένα ενυδατικό foundation σε λίγα σημεία του προσώπου της, δηλαδή όπου έκρινε ότι χρειαζόταν. «Νομίζω ότι είναι ένας πολύ πιο μοντέρνος τρόπος να προσεγγίσουμε το μακιγιάζ, αντί να το σβήνουμε και μετά να το ξαναβάζουμε».

Όσον αφορά αυτό το look, η Roncal πιστεύει ότι ήταν εμβληματικό γιατί «ήταν εκείνη. Ήταν το δέρμα της, τα μάτια της, τα χείλη της». Αντί να βάζει τόνους μακιγιάζ από την αρχή, η Roncal προτιμά να εφαρμόζει λεπτές στρώσεις διαφορετικών υφών «που συνδυαστικά δίνουν ένα πολύ φυσικό, υγιές look».

Το look περιλάμβανε πολλή περιποίηση της επιδερμίδας

«Πάντα για να είναι ένα μακιγιάζ αψεγάδιαστο παίζει σημαντικό ρόλο η προετοιμασία της επιδερμίδας. Χρειάζεται ενυδάτωση, πολύ ενυδάτωση», λέει η Roncal. Σε έναν ιδανικό κόσμο, όταν ο χρόνος το επιτρέπει, της αρέσει να κάνει μια 30λεπτη ρουτίνα περιποίησης δέρματος, που επίσης περιλαμβάνει μασάζ έτσι ώστε να προετοιμάσει το δέρμα για το μακιγιάζ.

Χρησιμοποίησε ελάχιστη πούδρα

Η Roncal μεγάλωσε χρησιμοποιώντας πολλή πούδρα, αλλά έκτοτε έχει μειώσει τη χρήση της, λέγοντας ότι «μεγάλο όχι» γι' αυτήν, αφού συνειδητοποίησε ότι δεν είναι απαραίτητη για ένα makeup look κάνοντας το πιο βαρύ. Χρησιμοποίησε ελάχιστη πούδρα στο μακιγιάζ στην Beyoncé για αυτή τη φωτογράφιση. «Ήταν μόνο σε περιοχές που τη χρειαζόμασταν, όπως μεταξύ των φρυδιών, πολύ λίγο κάτω από τα μάτια για να αποφύγουμε την το σπάσιμο του concealer, σε κάθε πλευρά της μύτης και λίγο στο πηγούνι, αλλά αφήνοντας το υπόλοιπο δέρμα να δείχνει υγιές και λαμπερό».

Χρησιμοποίησε δικό της DIY highlighter

Η Roncal ήταν αυτή που «γέννησε» την τάση του highlighter. «Δεν είχα highlighter γιατί δεν υπήρχαν στην αγορά. Οπότε έφτιαξα αυτό το highlighter θρυμματίζοντας σκιές ματιών τις οποίες ανέμειξα με χρωστικές,», λέει η Roncal. «Δημιούργησα κυριολεκτικά αυτό το highlighter που βρίσκεται στο πρόσωπό της, στις γωνίες των ματιών της, στη μύτη, παντού». Αποκτάς το απόλυτο glowy αποτέλεσμα στο πρόσωπο τοποθετώντας το highlighter στα σωστά, «στρατηγικά» σημεία του προσώπου και όχι απλά σε όλο το πρόσωπο, σημειώνει.

«Λαμπερά» φρύδια

Τα φρύδια της Beyoncé έχουν μια ελαφριά, γυαλιστερή λάμψη στη φωτογραφία. Τότε, τα gel για τα φρύδια ήταν συχνά παχιά και στέγνωναν πολύ ματ, αλλά η Roncal ήταν αποφασισμένη να δώσει στη σταρ την απολυτη λάμψη και στα φρύδια της. Χρησιμοποίησε το MAC Lipglass στα φρύδια της Beyoncé και τα χτένισε με ένα χτενάκι για τα φρύδια για να δείχνουν λαμπερά.

«Αυτό είναι που αγαπώ στο μακιγιάζ, να παίζω με το μακιγιάζ και να μπορώ να βάζω προϊόντα σε μέρη του προσώπου που δεν είναι απαραίτητα σχεδιασμένα για εκεί και να δημιουργείται ένα ωραίο αποτέλεσμα λίγο καταλάθος,» λέει η Roncal. «Θυμάμαι που έλεγε, 'Τι κάνεις;' Και της είπα, 'Εμπιστεύσου με. Θα το δοκιμάσουμε».

Λεπτό eyeliner

«Το eyeliner, για μένα, είναι προφανώς πολύ σημαντικό σε αυτή τη φωτογραφία. Κάναμε μια πολύ λεπτή γραμμή, κάναμε tight lining. Το να κρατάς το eyeliner λεπτό είναι πραγματικά σημαντικό, ειδικά σε μια φωτογραφία. Θέλεις να δείχνεις φωτεινή και φρέσκια»., λέει η Roncal. Ξέρει ότι πολλές αγαπούν την έντονη και συχνά παχιά γραμμή eyeliner, αλλά δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή και αυτό γιατί κάνει τα μάτια να φαίνονται κλειστά και όχι μεγάλα, σημειώνει.

Glossy lips

Τα χείλη της Beyoncé είναι ένα σημείο που τραβάει την προσοχή σε αυτό το μακιγιάζ. Η Roncal λέει ότι ήθελε να έχει γυαλιστερά, υγιή χείλη. Αναφέρει, «το μολύβι για τα χείλη μπορεί να είναι ο καλύτερος φίλος σου όταν πρόκειται για τον καθορισμό των χειλιών σου, κάνοντας τα χείλη σου να λάμπουν και να φαίνονται υγιή». Δεν είναι έκπληξη που η Roncal έφτιαξε το lip gloss που φοράει η Beyoncé. «Ήταν απλά ένα όμορφο απαλό καραμελέ, χωρίς λάμψη μέσα, τελείως ματ, που έδωσε στα χείλη μια όμορφη λάμψη». Η Roncal επίσης τοποθέτησε λίγο από το gloss στα ζυγωματικά της Beyoncé.

