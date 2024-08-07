Τα μαλλιά της Blake Lively ήταν θέμα συζήτησης από την εποχή που πρωτοεμφανίστηκε ως Bridget Vreeland στην ταινία «The Sisterhood of the Traveling Pants». Στα 19 χρόνια που ακολούθησαν, η ηθοποιός έχει δοκιμάσει πολλά χρώματα στα μαλλιά της όπως αποχρώσεις χρυσού ξανθού, χάλκινες, καστανού και τώρα μπρονζέ, κι όμως παραμένουν μακριά, πυκνά και λαμπερά χάρη σε ένα μυστικό που έμαθε στα γυρίσματα.

Σήμερα, λανσάρει το δικό της beauty brand με την ονομασία «Blake Brown», που θα έχει άμεση σχέση με τα μαλλιά, ως το κύριο χαρακτηριστικό της, και αποκαλύπτει το μυστικό για το πώς τα διατηρεί μακριά και υγιή: «Δεν ξέρω κανέναν στον κλάδο μου που να χρησιμοποιεί conditioner».

Συγγνώμη; «Δεν είναι ότι οι άνθρωποι στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας έχουν καλύτερα μαλλιά», λέει η Lively συνωμοτικά. «Χρησιμοποιούμε ένα διαφορετικό σύστημα περιποίησης μαλλιών από αυτό που βλέπετε στην ευρύτερη αγορά».

Το σύστημα αυτό έχει ως εξής: Αγοράστε δύο σετ σαμπουάν και μάσκες μαλλιών, ένα που ως σκοπό θα έχει την ενυδάτωση και ένα την ενδυνάμωση των μαλλιών γιατί «τα μαλλιά σου χρειάζονται δύο πράγματα, δύναμη και υγρασία», λέει η Lively.

Η μέθοδος που ακολουθεί η Blake Lively για πιο δυνατά και απαλά μαλλιά

Το tip της Lively είναι να κάνετε διπλό καθαρισμό με το σαμπουάν στα μαλλιά σας (ειδικά αν έχετε εφαρμόσει πολλά προϊόντα hair styling) χρησιμοποιώντας το πρώτο step περιποίησης των μαλλιών που αφορά την ενυδάτωση. Στη συνέχεια, εφαρμόζετε την μάσκα μαλλιών για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και ξεβγάζετε.

Την επόμενη φορά που θα κάνετε ντους, εναλλάξτε το δίδυμο για τον άλλο στόχο περιποίησης των μαλλιών σας, που σύμφωνα με την Blake Lively είναι η ενδυνάμωση, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Και that’s it! Ναι, είναι τόσο εύκολο. Και ναι, δεν χρειάζεσαι conditioner στην ρουτίνα σου.

Η Lively ανακάλυψε την τεχνική με τις μάσκες, ύστερα από σοβαρή φθορά που υπέστη στα μαλλιά της μετά την πρώτη της δουλειά. «Ήταν απλά τόσο κατεστραμμένα», λέει. Συμπληρώνει: «Ένας κομμωτής μου εξήγησε ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να τα σώσει. Αν δώσεις στα μαλλιά δύναμη, τους δίνεις θεμέλιο, δομή και σταθερότητα. Αλλά αν τους δώσεις μόνο δύναμη, θα γίνουν εύθραυστα και σκληρά. Έτσι, χρειάζονται επίσης υγρασία και ελαστικότητα. Αλλά αν τους δώσεις πάρα πολύ, θα σπάσουν». Και έτσι κατέληξε στη μέθοδο της εναλλαγής που δίνει στα μαλλιά ό,τι χρειάζονται.

