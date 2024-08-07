Αυτό είναι το σημείο που «μαρτυράει» την ηλικία σου - Και δεν είναι το πρόσωπο

Ποιός είπε ότι μόνο το πρόσωπο μπορεί να μαρτυρήσει την ηλικία σου; Όσα προϊόντα, ενέσιμες θεραπείες και χρήματα διαθέσεις για να διατηρήσεις την επιδερμίδα σου λαμπερή και νεανική, με την πάροδο του χρόνου, δεν είναι το μόνο σημείο που χρειάζεται «συντήρηση» και φροντίδα για να μην προδίδει την ηλικία σου.

Προσωπικά, σπάνια μαντεύω την ηλικία κάποιου από το πρόσωπο, άλλο είναι το σημείο του σώματος που την μαρτυράει αμέσως. Ποιο είναι αυτό; Τα χέρια φυσικά και πιο συγκεκριμένα τα άκρα. Μπορεί να είμαι 22 χρονών, αλλά ο πιο μεγάλος μου φόβος είναι να μην «σπάσουν» τα άκρα μου με το πέρασμα του χρόνου και να μην χάσω την απαλή επιδερμίδα που έχω τώρα. Και εδώ έρχεται η πρόληψη.

Αυτό είναι το σημείο που «μαρτυράει» την ηλικία σου

Η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου και αυτό δεν έχει ηλικία, ναι μπορεί να ξεκινήσει και από τα 18 και από τα 20, όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο (η επιδερμίδα σου θα ανταμείψει μελλοντικά). Φυσικά, όταν εννοώ πρόληψη δεν εννοώ από τόσο μικρή ηλικία να βάλεις στη ρουτίνα περιποίησης σου ενεργά συστατικά, αλλά υπάρχει ένα προϊόν που είναι must για την φροντίδα του δέρματος και το οποίο είναι θαυματουργό για την πρόληψη των ρυτίδων, των γραμμών και σε προστατεύει από όλους τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ναι, καλά κατάλαβες φυσικά και είναι το αντιηλιακό το οποίο δεν πρέπει να εφαρμόζεις μόνο στο πρόσωπο και στο σώμα, αλλά και στα χέρια. Είναι ένα μικρό μυστικό που όμως μπορεί να σώσει τα χέρια σου από τα σημάδια γήρανσης.

Οι περισσότεροι ειδικοί και δερματολόγοι μιλούν ποιητικά για τη φροντίδα της επιδερμίδας από το πρόσωπο μέχρι το λαιμό και το ντεκολτέ. Αλλά είναι τα χέρια μας που δείχνουν τα πρώτα σημάδια γήρανσης, οπότε γιατί να μπεις στον κόπο να υιοθετήσεις μια περίπλοκη ρουτίνα περιποίησης προσώπου, αν παραμελείς τα χέρια σου που θα δείχνουν την πραγματική σου ηλικία;

Η λύση

Η λύση για να διατηρηθούν τα χέρια νεανικά είναι απλή: Επένδυσε σε ένα καλό αντηλιακό και κρέμα χεριών, ή έναν συνδυασμό των δύο. Υπάρχουν κρέμες χεριών στην αγορά που δεν αφήνουν στα χέρια σου αυτή την ενοχλητική , λιπαρή αίσθηση και απορροφούνται αμέσως.

Beauty tip: Εφάρμοσε καθημερινά λίγη ποσότητα από την ενυδατική κρέμα χεριών το βράδυ πριν κοιμηθείς και προσπάθησε να το κάνεις μέρος της βραδινής σου ρουτίνας, θα με θυμηθείς! Τα χέρια σου θα είναι πιο απαλά και ενυδατωμένα από ποτέ.

