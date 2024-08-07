Do's & Dont's: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη χρήση του SPF

H χρήση αντηλιακής προστασίας είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (όταν οι μέρες είναι ηλιόλουστες και περνάμε περισσότερο χρόνο έξω) πολλοί από εμάς επανεξετάζουμε τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στο δέρμα μας, συμπεριλαμβανομένων των SPF.

Όσον αφορά την προστασία από τον ήλιο, υπάρχουν συχνά πολλές απορίες και σκέψεις για πολλές όπως ποια είναι η καλύτερη φόρμουλα που πρέπει να χρησιμοποιείτε, η ποσότητα που πρέπει να εφαρμόζετε, ακόμη και το αν πρέπει να εφαρμόζετε αντιηλιακό (αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε καν πάντα φοράμε αντιηλιακό χειμώνα-καλοκαίρι). Για όλα τα παραπάνω, δείτε τα πέντε βασικά do's και don'ts του SPF, ώστε να απορροφήσετε την απαραίτητη βιταμίνη D με σιγουριά!

Do: Επιλέξτε SPF ευρέος φάσματος

Για να προστατεύσετε το δέρμα από τις ακτίνες UVA και UVB, οι οποίες είναι βλαβερές για το δέρμα, το SPF ευρέος φάσματος είναι απαραίτητο. Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό όταν μιλάμε για μια καλή ρουτίνα περιποίησης δέρματος είναι να «μπλοκάρουμε» τις καθημερινές ακτίνες UVA που είναι παρούσες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μπορούν να περάσουν ακόμη και μέσα από τα γυαλιά ηλίου και αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό (95%) της UV ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη.

Ενώ οι ακτίνες UVB είναι αυτές που προκαλούν το (πιο ορατό) έγκαυμα (και τείνουμε να επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε αυτές γιατί η ζημιά είναι άμεσα εμφανής), είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσετε ότι το SPF σας προστατεύει και από τις ακτίνες UVA. Η ζημιά από τις ακτίνες UVA οδηγεί σε λεπτές γραμμές, υπερμελάγχρωση, ανομοιομορφία υφής του δέρματος, μεγάλους πόρους, τραχύτητα του δέρματος και απώλεια κολλαγόνου, όλα τα κακά δηλαδή!

Τα ξέγνοιαστα μπάνια στη θάλασσα δεν είναι τόσο το πρόβλημα. Είναι οι καθημερινές, μισάωρες βόλτες κατά τη διάρκεια του μεσημεριού που συγκεντρώνονται με τα χρόνια. Το SPF ευρέος φάσματος προσφέρει σημαντικό επίπεδο προστασίας τόσο από τις ακτίνες UVA, όσο και από τις UVB και πρέπει να χρησιμοποιείται από όλους τους τύπους δέρματος. Αυτό είναι γεγονός.

Do: Επιλέξτε τον σωστό τύπο αντηλιακού για το δέρμα σας

Τα αντηλιακά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: χημικά, που είναι φόρμουλες που περιέχουν συστατικά όπως η οξυβενζόνη που δρουν ως φίλτρα ήλιου, απορροφώντας την UV ακτινοβολία για να αποτρέψουν τη ζημιά στο δέρμα, και φυσικά, που είναι βασισμένα σε μέταλλα και συνήθως περιέχουν οξείδιο του ψευδαργύρου και διοξείδιο του τιτανίου για να προστατεύσουν φυσικά το δέρμα και να αντανακλούν το φως μακριά, αλλά και να το απορροφήσουν.

Η καλύτερη προστασία που μπορείτε να πάρετε; Είναι ο συνδυασμός και των δύο, φυσικού και χημικού, που προσφέρει πολύ καλή κάλυψη ευρέος φάσματος και από τις δύο ακτίνες UVA και UVB, αλλά δυστυχώς, μερικοί επιλέγουν τις χημικές φόρμουλες, επειδή δεν αφήνουν λευκά υπολείμματα στο δέρμα. Εάν είστε ευαίσθητοι ή επιρρεπείς σε ερυθρότητα, έχετε ροδόχρου ακμή ή οποιοδήποτε είδος εκζέματος στο πρόσωπο, γενικά ένα φυσικό αντηλιακό είναι το κατάλληλο για εσάς. Αυτός είναι επίσης ο τύπος που τείνουμε να χρησιμοποιούμε μετά από διαδικασίες όπως λέιζερ ή πίλινγκ. Μπορείτε να αντλήσετε καλή προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB και με τα δύο.

Don’t: Χρησιμοποιείτε μικρή ποσότητα

Για να διασφαλίσετε ότι βάζετε αρκετό αντιηλιακό στο δέρμα σας, έχετε στο μυαλό σας ότι η ιδανική ποσότητα είναι το τέταρτο του κουταλιού του γλυκού (ή 1,25 ml). Μια αλάνθαστη μέθοδος είναι η «τεχνική των 13 σημείων», η οποία είναι απλή όπως ακούγεται, και ουσιαστικά αφορά την εφαρμογή αντιηλιακού σε 13 σημεία του προσώπου και στη συνέχεια περνάτε στο άπλωμα.

Don’t: Βασίζεστε στο SPF που εμπεριέχει το foundation σας

Το SPF που πιθανότατα εμπεριέχει το foundation σας δεν είναι αρκετό! Είναι σημαντικό να εφαρμόζετε extra και το δικό σας αντιηλιακό για μέγιστη προστασία από τον ήλιο και τις βλαβερές ακτίνες του. Το SPF 15 στο tinted moisturizer σας δεν θα είναι αρκετό, επειδή αυτό σημαίνει πραγματικά ότι θα σας δώσει μόνο λίγη UVB προστασία.

Don’t: Φοράτε χαμηλό SPF

Η κλασική ερώτηση: SPF 30 ή 50; Το UV προκαλεί όχι μόνο πρόωρη γήρανση, αλλά και καρκίνο και του δέρματος και τα δύο είναι αποδεδειγμένα χωρίς καμία αμφιβολία. Το SPF 50 προσφέρει 95% προστασία από UV σε σύγκριση με το 93% του SPF30. Χωρίς δεύτερη σκέψη, όλα οδηγούν στο SPF50.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.