Για πολλές από εμάς οι αφέλειες είναι μια τεράστια αλλαγή που φοβόμαστε να τολμήσουμε. Μπορεί κάθε φορά που σκεφτόμαστε να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό στο κούρεμά μας, οι αφέλειες να κάνουν την εμφάνισή τους στο μυαλό μας, όμως πάντα κάτι στο τέλος μας κάνει να πούμε «όχι» ή «άστο καλύτερα».

«Και αν δεν μου πηγαίνει; Και αν δεν θα είμαι ωραία; Και θα θέλουν κάθε μέρα χτένισμα και περιποίηση ε; Θα λαδώνουν και εύκολα. Θα είναι μεγάλη η αλλαγή», είναι μόνο μερικές σκέψεις που είμαι σίγουρη ότι κάνεις στην σκέψη και μόνο για να υιοθετήσεις τις αφέλειες στο κούρεμά σου. Εδώ, λοιπόν, έρχονται τα curtain bangs.

Η Kaia Gerber είναι το απόλυτο hair inspo

Κολακευτικά για όλους, ποτέ δεν θα μετανιώσεις γι’ αυτή σου την επιλογή! Όχι μόνο μπορούν να κοπούν και να προσαρμοστούν για να ταιριάζουν απόλυτα με το σχήμα του προσώπου, την υφή των μαλλιών και την αισθητική σου, αλλά είναι και εύκολο να τις διαμορφώσεις και πολύ σημαντικό, μπορούν εύκολα να μακρύνουν αν δεν σου ταιριάζουν τελικά. Τα μαλλιά της Kaia Gerber είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα curtain bangs που έχουν γίνει σωστά: αβίαστα, cool και τέλεια κομμένα.

Σε νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Gerber μας έδειξε τις μακριές, αφέλειές της, οι οποίες πλαισιώνουν υπέροχα το πρόσωπό της και φτάνουν μέχρι το κάτω μέρος των ζυγωματικών. Αρκετά μακριές για να δεθούν σε αλογοουρά και να «κρυφτούν» πίσω από τα αυτιά, οι ευέλικτες αφέλειές είναι το τέλειο inspo για όποια διστάζει να κάνει αφέλειες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.