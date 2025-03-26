Millie Bobby Brown: Μετά το ξανθό, αυτή είναι η νέα δραστική αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της

Μόλις έναν μήνα μετά το ντεμπούτο της με ξανθά πλατινέ μαλλιά στα SAG Awards 2025, η Millie Bobby Brown έκανε ξανά μια δραστική αλλαγή, και αυτή τη φορά, είναι ροζ! Η πρωταγωνίστρια του Stranger Things αποκάλυψε το νέο της look σε ένα βίντεο για το beauty brand της, Florence by Mills, με λεζάντα: "Μιλάμε για το soft girl aesthetic με @milliebobbybrown και @katiefang 🎀💕🌸."

Η αλλαγή της Brown ήρθε μόλις 24 ώρες αφότου εμφανίστηκε με ξανθό lob κούρεμα σε ένα event του Florence by Mills. Το μακρύ καρέ ήταν ήδη μια μεγάλη αλλαγή, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι είχε συνηθίσει να έχει μακριά μαλλιά. Επιπλέον, τον περασμένο μήνα είχε δοκιμάσει αφέλειες εμπνευσμένες από την Pamela Anderson στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας The Electric State, οι οποίες, όμως, έλειπαν από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις της στο Instagram.

Με λίγα λόγια; Η Brown είναι μια έμπειρη χαμαιλέοντας των μαλλιών.

Η απάντησή της στα αρνητικά σχόλια

Παρά το γεγονός ότι καταφέρνει κάθε φορά να εντυπωσιάζει με τις μεταμορφώσεις της, η Brown έχει δεχτεί αρνητικά σχόλια για την εξωτερική της εμφάνιση. Μετά από αρκετά σχόλια από haters για τις αλλαγές στην εμφάνισή της, η ηθοποιός αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά μέσω Instagram.

«Άνθρωποι που ζουν σε αυταπάτες δεν μπορούν να διαχειριστούν το γεγονός ότι ένα κορίτσι μεγαλώνει με τους δικούς του όρους, και όχι με τους δικούς τους,» δήλωσε η πρώην παιδική σταρ. «Αρνούμαι να ζητήσω συγγνώμη για το ότι μεγαλώνω. Αρνούμαι να μικρύνω τον εαυτό μου για να χωρέσω στις μη ρεαλιστικές προσδοκίες αυτών που δεν αντέχουν να δουν ένα κορίτσι να γίνεται γυναίκα. Δεν θα ντρέπομαι για το πώς φαίνομαι, πώς ντύνομαι ή πώς εκφράζομαι».

Στη συνέχεια, έκλεισε το μήνυμά της με μια προτροπή για αλλαγή: «Κάντε το καλύτερα». Πρόσθεσε πως αυτό δεν αφορά μόνο την ίδια, «αλλά κάθε νεαρό κορίτσι που αξίζει να μεγαλώσει χωρίς φόβο ότι θα το κατακρίνουν απλώς και μόνο επειδή υπάρχει».

